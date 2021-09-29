Diyarbakır'da hıçkırık nöbeti geçiren genç tedavi olmak istiyor - Haberler
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Diyarbakır'da hıçkırık nöbeti geçiren genç tedavi olmak istiyor

AA / Nurten Aslan - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da hıçkırık nöbeti geçiren genç tedavi olmak istiyor

Diyarbakır'da yaklaşık bir aydır hıçkırık nöbeti geçiren 28 yaşındaki Süleyman Çetinkaya, tedavi olup, sağlığına kavuşmak istiyor.

Diyarbakır'da yaklaşık bir aydır hıçkırık nöbeti geçiren 28 yaşındaki Süleyman Çetinkaya, tedavi olup, sağlığına kavuşmak istiyor.

Merkez Yenişehir ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Çetinkaya, bir ay önce başlayan ve aralıksız devam eden hıçkırık nedeniyle zor günler geçiriyor.

Çetinkaya, AA muhabirine, yaşadığı mide rahatsızlığından sonra bir aydır hıçkırık nöbeti geçirdiğini söyledi.

Diyarbakır'da birçok doktora başvurduğunu, ancak rahatsızlığına teşhis konulamadığını ifade eden Çetinkaya, iştahının kesildiğini, her yemekten sonra istifra ettiğini ve bundan dolayı bir ayda 80 kilodan 65 kiloya düştüğünü belirtti.

Bir ayda 15 kilo verdi

Çetinkaya, artık bu duruma dayanamadığını ifade ederek, "Gece gündüz hıçkırıyorum. 15 kilo verdim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çaresizlik içerisindeyim. En son sabah istifra ederken kan geldi. Doktorlar bana hastalığımın psikolojik olduğunu söyledi. Psikolojik olsaydı, geçerdi. Geçmiyor ve hala devam ediyor." dedi.

Sürekli hıçkırdığı için uyuyamadığını, uykuya hasret kaldığını anlatan Çetinkaya, tedavi olmak istediğini aktardı.

"Durumum iyi değil"

Çetinkaya, "Durumum iyi değil. Yetkililerden bir çare bulmalarını istiyorum. Hıçkırıktan konuşamıyorum bile. Önce geçici gözüyle baktım ama hala devam ediyor. 10 dakika kesiliyor ondan sonra sürekli devam ediyor. Geceleri yatmama izin vermiyor. Bu normal değil. Bana yardım etsinler, ricada bulunuyorum. Böyle giderse annemin gözleri önünde öleceğim." diye konuştu.

Anne İmiş Kaymak da oğlunun durumunu gözyaşları içerisinde anlattı.

Eşini yıllar önce kaybettiğini, oğlu ve kızını tek başına büyüttüğünü ifade eden Kaymak, kızının evli olduğunu, oğlu ile beraber yaşadıklarını söyledi.

Kaymak, oğlunun durumuna çare bulunmasını istediklerini belirterek, "Bir aydır oğlum bu halde, hıçkırığı devam ediyor. Oğlumun tedavi olmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Nurten Aslan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Diyarbakır'da hıçkırık nöbeti geçiren genç tedavi olmak istiyor - Haberler
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