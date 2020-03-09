Diyarbakır'da HDP'li eski başkan Mızraklı'ya 9 yıl 4 ay hapis
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Diyarbakır, Mızraklı, Selçuk, Güncel

Diyarbakır'da HDP'li eski başkan Mızraklı'ya 9 yıl 4 ay hapis

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca hakkındaki terör soruşturması kapsamında geçen yıl görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'ya, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

09.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:32
Diyarbakır'da HDP'li eski başkan Mızraklı'ya 9 yıl 4 ay hapis

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca hakkındaki terör soruşturması kapsamında geçen yıl görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'ya, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında, 19 Ağustos 2019'da Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı, 22 Ekim 2019'da 'terör örgütü üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak' suçundan tutuklandı.

Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek' suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Mızraklı, bugün görülen duruşmaya tutuklu bulunduğu Kayseri 2 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılmayı reddetti. Duruşmada cumhuriyet savcısı, Mızraklı'nın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirirken, avukatları ise Mızraklı'nın tahliyesi yönünde karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, Adnan Mızraklı'yı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapisle cezalandırdı.Öte yandan Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan, 'Bermal' kod adlı terörist H.B.A.'nın, Selçuk Mızraklı hakkında hazırlanan iddianamede verdiği ifadede, terör örgütü PKK'nın yasama organı konumunda olan Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) toplantılarına Mızraklı'nın katıldığını öne sürdü. H.B.A., doktorluk yaptığı dönemde Selçuk Mızraklı'nın, Diyarbakır'da özel hastanede kırsal alandan gece geç saatlerde getirilen 'Hogır' kod adlı teröriste müdahale ettiğini belirterek, güvenlik güçlerine teslim etmeden taburcu olup, serbest kalmasını sağladığını anlattı.H.B.A.'nın, iddianamede yer alan ifadesi şöyle:  "Bunun dışında gece saatlerde hasta ve yaralı örgüt mensupları gizlice hastaneye getirilerek Mızraklı'nın kontrolünde, dahil olduğu tedavilerin yapıldığını sık sık duyuyordum. Mızraklı'nın hasta ve yaralı örgüt mensuplarına yönelik tedavileri DTK ve KCK/TM yapılanması içinde biliniyor ve konuşuluyordu. Terör örgütü PKK/KCK'nın Diyarbakır'da en güvendiği doktorlardan biri de Mızraklı'dır."

Kaynak: DHA

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