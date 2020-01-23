: Diyarbakır'da "göçer hayvancılığı"nın sorunları tartışıldı

23.01.2020 15:13 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:17

Diyarbakır'da göçer hayvancılığının sorunları ele alındı.

Bir otelde gerçekleştirilen, 23 ilden katılımcının yer aldığı "Göçer Hayvancılığının Sorunları ve Çözüm Önerileri" toplantısında konuşan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, dünyada tarımın yapıldığı ilk yerin Diyarbakır olduğunu söyledi.

Diyarbakır'ın bitkisel ve hayvansal üretimde Türkiye'yi taşıyan bir kent olduğunu belirten Güzeloğlu, Silvan Projesi ile 235 bin hektarlık tarım arazisinin sulanacağını, bu sayede 300 bin kişinin istihdam edileceğini kaydetti.

Güzeloğlu, "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak tarıma yaklaşık 8 milyon liralık bütçe desteği verdik." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Ceylan ise dünyada hayvansal gıdaya talebin son yıllarda artığını belirtti.

Bakanlık olarak, yetiştiricileri her yıl artan miktarlarda destekleyip üretimi artırmayı planladıklarını belirten Ceylan, "Ülkemiz hayvan ve hayvansal gıda üretimini ciddi oranlarda artırmıştır. 2002'de, büyükbaş hayvan sayısı 9,9 milyondan 18 milyona, küçükbaş hayvan 31,9 milyondan 50 milyona, süt üretimimiz 8,4 milyon tondan 22,2 milyon tona, et üretimi ise 420 bin tondan 1 milyon 100 bin tona ulaşmıştır." diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar da kentin 15,5 milyon dekarlık araziye sahip olduğunu, yarısının tarım arazisi olarak kullanıldığını ve üretim konusunda birçok üründe ilk sıralarda yer aldığını söyledi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik ise hava şartları dolayısıyla göçerlerin ciddi sıkıntılar yaşadığını dile getirdi.

Yetiştiricilerin meralardan yeteri kadar istifade etmesi gerektiğini belirten Çelik, "Geçmişte mera ve yaylalarımızdan terör belası yüzünden yeteri kadar istifade edemediğimiz için yem ithalatına muhtaç olmuştuk. Terörün adını duymak istemiyoruz. Huzur, birlik ve beraberlik istiyoruz. Bizim bizden başka dostumuz yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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