Diyarbakır'da gasp suçundan iki şüpheli tutuklandı
AA, Ekrem Senvar - Güncel
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde gasp yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.
ERGANİ, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde gasp yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince 31 Ocak'ta meydana gelen yağma ve gasp olayıyla ilgili çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında kimlikleri tespit edilen şüpheli H.B. ve A.Ç. düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca cezaevine gönderildi.
AA / Ekrem Senvar - Güncel