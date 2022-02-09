Diyarbakır'da Eyvan Grubu ve Sıra Gecesi konseri düzenlendi - Haberler
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Diyarbakır'da Eyvan Grubu ve Sıra Gecesi konseri düzenlendi

AA, Osman Bilgin - Güncel
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Diyarbakır'da Eyvan Grubu ve Sıra Gecesi konseri düzenlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Eyvan Grubu ve Urfa Sıra Gecesi Topluluğu konseri düzenledi.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Eyvan Grubu ve Urfa Sıra Gecesi Topluluğu konseri düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, her ay farklı bir başlıkta düzenlenen programlarla Diyarbakırlılara ücretsiz etkinlikler sunuluyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Fekiye Teyran Kültür Sanat Sezonu kapsamında "Hep Kültür Daima Sanat Şu Batan Güneşe İnat" sloganıyla hazırladığı şubat ayı takvimi çerçevesinde Diyarbakır Eyvan Grubu ve Urfa Sıra Gecesi Topluluğu konseri düzenledi.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde, Diyarbakır Eyvan Grubu ardından Urfa Sıra Gecesi Topluluğu sahne aldı.

Diyarbakır ve Şanlıurfa yörelerine özgü türkülerin seslendirildiği konserde, izleyiciler halaylar çekti.

Konser, katılımcılar için hazırlanan çiğköftelerin dağıtılmasıyla sona erdi.

AA / Osman Bilgin - Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Şanlıurfa, Güncel, Haber

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