Diyarbakır'da evlat nöbetindeki babadan HDP'li vekile tepki..."Elinizden gelirse yaşlı annemi de...
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Diyarbakır'da evlat nöbetindeki babadan HDP'li vekile tepki..."Elinizden gelirse yaşlı annemi de...

Diyarbakır'da evlat nöbetindeki babadan HDP'li vekile tepki -Oğlu zorla dağa kaçırılan evlat nöbetindeki Baba Celil Begdaş: -"Benim oğlumun eli kalem tutacaktı, Amerikanın askeri olmayacaktı" Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl...

22.05.2020 15:45 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:50

Diyarbakır'da evlat nöbetindeki babadan HDP'li vekile tepki

-Oğlu zorla dağa kaçırılan evlat nöbetindeki Baba Celil Begdaş:

-"Benim oğlumun eli kalem tutacaktı, Amerikanın askeri olmayacaktı"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 263 gündür oturma eylemini sürdüren aileler, HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay makam aracıyla parti binasına gelmesine tepki göstererek, "Bunların elinde gelirse yaşlı annemizi de dağa kaçırırlar" dedi

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 263 günde de devam ederken, evlat nöbeti bekleyen aileler HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay makam aracıyla parti binasına gelmesi ve hızlıca araca binerek bölgeden ayrılması ailelerin tepkisine neden oldu.

Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş, 2019 yılında Ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayısta ortadan kaybolan oğlu Yusuf'un HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını savunarak, HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay'ın lüks makam aracıyla parti binasına gelmesine tepki gösterdi.

Parti binası önünde HDP'li vekile tepki gösteren baba Begdaş, bunlar lüks araçlara biniyorlar, benim oğlum dağın taşın üzerinde uyuyor. Bindiğiniz araba size haram olsun, çocuğu dağa kaçırın sonra lüks araçla gezin. Utanmasanız yaşlı annemi de dağa götürürdünüz" diyerek tepki gösterdi.

Bu sözler üzerine HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay ise ailelinin tepkisini görmezden gelerek lüks makam aracıyla parti binasından ayrılırken, baba Celil Begdaş, tepkisine ilişkin açıklamada bulundu.

"Biz bayram yapmayacağız"

Biz aileler olarak 263 gündür burada HDP il binası önünde çocuklarımızdan gelecek bir haber için beklediklerini belirten Begdaş," HDP milletvekilleri bizlerin yanında hızlıca parti binasına giriyorlar ve sonradan hızlıca sanki biz bir yabancıyız diyerek yüzümüze ve tepkimize aldırış etmeden ayrılıyorlar. Bende bunun üzerine o anda tepkimi dile getirdim. Benim oğlumu dağa kaçırdılar kendileri de lüks araca biniyorlar. Bizim için bayram çocuklarımız olmadığı için yok biz ve evimizde kalacağız. Ben HDP'ye buradan sesleniyorum. Çeksin artık kürtlerin üzerinden elini ve ben Kürt olarak kendimi ifade edebilirim. Ben bir Kürt olarak hakkımı da arayabilirim devletten tabi şiddetle değil. Demokratik yöntemler ile benim çocuğum dağda, onların çocuğu burada lüks hayat yaşıyorlar. Böyle bir kürtçülükmü olur. Benim oğlumun eli kalem tutacaktı Amerikanın askeri olmayacaktı. Neden benim oğlumu dağa kaçırdılar. Benim oğlum parti binasına gitmiş ise HDP'liler onu dağa götüreceklerine ona "Git kardeşim okulunu oku, kalemin konuşsun bize lazımsın" demesi gerekirken dağa kaçırdılar. Bunun için tepkimi gösterdim. Biz bayram yapmayacağız" diye konuştu.

Diyarbakır'da evlat nöbetindeki babadan HDP'li vekile tepki...'Elinizden gelirse yaşlı annemi de...

Kaynak: İHA

Manşet

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