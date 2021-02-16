Diyarbakır'daki ekmek zammı iptal edildi
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Diyarbakır'daki ekmek zammı iptal edildi

16.02.2021 20:26 | Son Güncelleme: 16.02.2021 20:30
Diyarbakır'daki ekmek zammı iptal edildi

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası (DESOB) kararıyla yapılan ve kamuoyunda tepkilere neden olan ekmek zammı Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla toplanan komisyon tarafından iptal edildi.

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası (DESOB) kararıyla yapılan ve kamuoyunda tepkilere neden olan ekmek zammı Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla toplanan komisyon tarafından iptal edildi.

Alınan bilgiye göre, un ve maya fiyatlarındaki artış sebep gösterilerek DESOB tarafından 29 Ocak'ta alınan karar sonrası 400 gramdan 500 grama çıkartılan ekmeğin fiyatı 1 liralık zam yapılarak 2,5 lira yerine 3,5 liradan satılmaya başlandı.

Kamuoyundan gelen tepkiler ve Ticaret İl Müdürlüğünce yapılan denetimler sonrası Vali Karaloğlu duruma el koydu.

Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu uyarınca hazırlanan Esnaf ve Sanatkarlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesine dayanılarak alınan zam kararına karşı, Vali Karaloğlu'nun talimatıyla, aynı yönetmeliğin "Tarifelere İtiraz" başlıklı 7. maddesi ve "Komisyon" başlıklı 6. maddesi gereği itiraz komisyonu oluşturuldu.

Komisyon, Karaloğlu'nun görevlendirdiği Vali Yardımcısı Ömer Coşkun'un başkanlığında, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası temsilcisi Şeyhmus Mete ve DESOB temsilcisi Abdullatif Aykul'un katılımıyla toplandı.

Yapılan görüşmeler sonucu ekmeğe yapılan zam kararının iptal edilmesi, Diyarbakır Fırıncılar Odasınca yeniden bir fiyat ve gramaj çalışması yapıldıktan sonra DESOB'a gerekli müracaatta bulunulması ve dağıtılan tarifenin toplatılmasına karar verildi.

Alınan karar sonrası, yapılacak çalışmayla ekmeğin gramajında herhangi bir değişikliğe gidilmeden yeni bir fiyatlandırma yapılması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Namlı

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