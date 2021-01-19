Diyarbakır'da Eğitim-Bir-Sen'den "Dinimi ve Dilimi öğreniyorum" kampanyası

Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır şubesince öğrencilerin din ve dille ilgili seçmeli dersleri tercih etmeleri için "Dinimi ve Dilimi öğreniyorum" sloganıyla kampanya başlattı.

Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır şubesince öğrencilerin din ve dille ilgili seçmeli dersleri tercih etmeleri için "Dinimi ve Dilimi öğreniyorum" sloganıyla kampanya başlattı.

Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okullarda seçmeli derslerin 22 Ocak'a kadar tercih edileceğini hatırlattı.

Sendika olarak öğrencilerin Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin hayatı, temel dini bilgiler ile Kurmanci ve Zazaca'ya ilişkin dersleri tercih etmelerini sağlamak için "Dinimi ve Dilimi Öğreniyorum" sloganıyla kampanya başlattıklarını belirten Tekdemir, kentin farklı noktalarına astıkları tanıtım materyalleriyle konuyu duyurduklarını ifade etti.

Tekdemir, "Seçtikleri derslerin öğrencilerin manevi hayatına dokunacak bir sonuç vermesini istiyoruz. Diyarbakır ve bölgede konuşulan anadilin okullarda seçmeli ders olarak tercih edilmesi konusunda teşvik ve tavsiye edici bir roldeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Çocukların söz konusu dersleri tercih edebilmelerinin bu dönem atılan önemli adımlardan olduğunu söyleyen Tekdemir, Kürtçenin daha sağlıklı öğretilebilmesi için öğretmen atamalarında bu branşlara kontenjan verilmesini talep etti.

Kampanyaya sivil toplum kuruluşlarından destek

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneğinin (MAZLUMDER) Diyarbakır Şube Başkanı Mahmut Aytekin de eğitimin anayasal hak olduğunu belirtti.

Son yıllarda farklı dillerin öğretilmesinin önündeki engellerin kaldırılmasıyla Zazaca, Lazca gibi dillere ilişkin derslerin müfredata girdiğini aktaran Aytekin, şunları kaydetti:

"Biz de herkese çağrı yapıyoruz. En azından bir dilde seçmeli ders alsınlar. İlla Kürt, Zaza olmaya gerek yok. En azından o dil biraz öğrenilerek, toplumsal duyarlılık, birbirini anlama ve birlikte yaşama noktasında mesafe kat edilmiş olur."

Cihannüma Derneği Diyarbakır İl Başkanı Fırat Arığ ise üniversitelerde artık Kürtçe ve Zazaca ile ilgili yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapıldığını belirtti. Arığ, "Dillerin, seçmeli ders olarak öğrenilmesi arz talep ilişkisine bağlıdır. Talebin olabilmesi için ilgisi olan öğrenciler ve velilerimizin kendilerine uygun bulduğu ve konuştukları anadil için okullarına müracaatta bulunmaları gerekir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Namlı