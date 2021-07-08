Diyarbakır'da dikişsiz kornea nakli yapılan 71 yaşındaki hasta sağlığına kavuştu
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Diyarbakır'da dikişsiz kornea nakli yapılan 71 yaşındaki hasta sağlığına kavuştu

Diyarbakır'da dikişsiz kornea nakli yapılan 71 yaşındaki hasta sağlığına kavuştu
Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Sağlık

Diyarbakır'da, katarak ameliyatı sonrası sol gözünde görme bozukluğu oluşan 71 yaşındaki Abdülmecit Saraykaya'ya, dikişsiz kornea nakli yapıldı.

Diyarbakır'da, katarak ameliyatı sonrası sol gözünde görme bozukluğu oluşan 71 yaşındaki Abdülmecit Saraykaya'ya, dikişsiz kornea nakli yapıldı.

Batman'da yaşayan ve daha önce katarak ameliyatı olan Saraykaya, sol gözünde başlayan ağrılar nedeniyle Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu.

Yapılan tetkiklerin ardından Saraykaya'ya kadavradan alınan kornea başarılı bir operasyonla dikişsiz nakledildi.

Tıp Fakültesi Göz Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasin Çınar, AA muhabirine, katarak ameliyatı sonrasında Saraykaya'nın görmesinde azalma ve gözünde ağrı olduğunu söyledi.

Hastaya kadavradan alınan korneayı dikişsiz naklettiklerini belirten Çınar, "15-20 dakika gibi kısa bir zamanda ameliyatını tamamladık ve dikişsiz kornea naklini gerçekleştirdik. Şu anda ağrıları geçti. Ameliyattan önce görmesi çok azdı. Ameliyatın ilk günü yüzde 50, ilerleyen günlerde yüzde 100 görmesini bekliyoruz." dedi.

Yaklaşık 10 yıldır kornea nakli yaptıklarını, daha önceki nakilleri dikişli gerçekleştirdiklerini aktaran Çınar, Saraykaya'nın dikişsiz nakil sayesinde görme kalitesinin daha iyi olacağını aktardı.

Çınar, "Bu tür hastalarımız bize başvururlarsa kısa zamanda ameliyatlarını yapabilmekteyiz. Bu dikişsiz kornea nakli bölgemizde ilk defa bizim hastanemizde yapıldı ve yüzde 100 başarıyla gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

DÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ ise bölgede ilk kez dikişsiz kornea ameliyatının yapıldığını anlatarak, hastanın sağlıklı bir şekilde taburcu olduğunu bildirdi.

Saraykaya da 6 aydan bu yana sol gözünde görme bozukluğu yaşadığını belirterek, ameliyatının çok güzel geçtiğini dile getirdi.

"Gözüm çok ağrıyordu, sürekli yaşarıyordu. Sürekli iğne batıyor gibi hissediyordum. Ameliyat oldum. İnşallah daha güzel görürüm. Allah doktorlardan razı olsun." diyen Saraykaya, operasyonu yapan ekibe teşekkür etti.

Diyarbakır'da dikişsiz kornea nakli yapılan 71 yaşındaki hasta sağlığına kavuştu
Diyarbakır'da dikişsiz kornea nakli yapılan 71 yaşındaki hasta sağlığına kavuştu
Diyarbakır'da dikişsiz kornea nakli yapılan 71 yaşındaki hasta sağlığına kavuştu
Diyarbakır'da dikişsiz kornea nakli yapılan 71 yaşındaki hasta sağlığına kavuştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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