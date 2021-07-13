Diyarbakır'da cami bahçesindeki tabutta çok sayıda silah ve mühimmat bulundu
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Diyarbakır'da cami bahçesindeki tabutta çok sayıda silah ve mühimmat bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çermik ilçesinde bir cami bahçesindeki tabutun içinde ve kullanılmayan eski okul binasında, uzun namlulu silahlar ile mühimmat bulundu. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan aramada makineli tüfek, kalaşnikov, tabanca ve bu silahlar için çokça mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Çermik İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Balıksırtı Mahallesi kırsalında, cami bahçesinde tabut içerisinde ve kullanılmayan eski okul binasında icra edilen adli arama faaliyeti kapsamında arama yapıldığı belirtildi.

Diyarbakır'da cami bahçesindeki tabutta çok sayıda silah ve mühimmat bulundu

MAKİNELİ TÜFEK VE KALAŞNİKOV BULUNDU

Çok sayıda silah ve mühimmatın yakalandığı belirtilen açıklamada, "Yapılan aramada, 2 adet PKMS Bixi makineli tüfek, 1 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ile 2 adet av tüfeği olmak üzere toplam 7 adet silah ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ve şarjör ele geçirilmiştir.

Olayla ilgili olarak yakalanan 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatılarak, delil niteliği olan silah ve mühimmatlar incelenmek üzere muhafaza altına alınmıştır" denildi.

Diyarbakır'da cami bahçesindeki tabutta çok sayıda silah ve mühimmat bulundu
Diyarbakır'da cami bahçesindeki tabutta çok sayıda silah ve mühimmat bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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