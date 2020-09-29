İnşaat halindeki bir binada erkek cansız bedeni bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İnşaat halindeki bir binada erkek cansız bedeni bulundu

29.09.2020 17:23 | Son Güncelleme: 29.09.2020 19:34
İnşaat halindeki bir binada erkek cansız bedeni bulundu

Diyarbakır'da, 18 yaşındaki İmam Kılıç'ın cansız bedeni inşaat halindeki bir binada bulundu. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, inşaat halindeki bir binada erkek cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Yüksek Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binanın önünde oynayan çocuklar, hareketsiz halde yatan bir kişiyi gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede şahsın öldüğü belirlendi.

İnşaat halindeki bir binada erkek cansız bedeni bulundu

HENÜZ 18 YAŞINDAYDI

Cansız bedenin 18 yaşındaki İmam Kılıç'a ait olduğu öğrenilirken, gencin cansız bedeni otopsi işlemleri için hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

İnşaat halindeki bir binada erkek cansız bedeni bulundu
İnşaat halindeki bir binada erkek cansız bedeni bulundu
İnşaat halindeki bir binada erkek cansız bedeni bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Volkan Bozkır Erkan Kandemir Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Demet Akalın İbrahim Tatlıses Mahsun Kırmızıgül
Spor Mbaye Diagne Sergen Yalçın Mehmet Özdilek Vincent Aboubakar Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Ekim Çocuk Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İnşaat halindeki bir binada erkek cansız bedeni bulundu - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.9.2020 19:34:09. #1.14#
title