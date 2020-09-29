İnşaat halindeki bir binada erkek cansız bedeni bulundu
29.09.2020 17:23 | Son Güncelleme: 29.09.2020 19:34
Diyarbakır'da, 18 yaşındaki İmam Kılıç'ın cansız bedeni inşaat halindeki bir binada bulundu. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, inşaat halindeki bir binada erkek cansız bedeni bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Yüksek Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binanın önünde oynayan çocuklar, hareketsiz halde yatan bir kişiyi gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede şahsın öldüğü belirlendi.
HENÜZ 18 YAŞINDAYDI
Cansız bedenin 18 yaşındaki İmam Kılıç'a ait olduğu öğrenilirken, gencin cansız bedeni otopsi işlemleri için hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı