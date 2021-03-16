Camiye giren hırsız, 8 bin liralık ses cihazını kefene sarıp çaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Camiye giren hırsız, 8 bin liralık ses cihazını kefene sarıp çaldı

16.03.2021 10:20 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:02

Diyarbakır'da namaz kılma bahanesiyle camiye giren hırsız, 8 bin lira değerinde ses kayıt cihazını kefene sarıp kayıplara karıştı. Olay anı anbean kameraya yansırken, cami cemaati hırsızın bir an önce yakalanmasını istediğini söyledi.

Geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde Bağlar ilçesinde bulunan bir camide yaşanan olayda, ezan okumak için camiye gelen caminin imamı, ses cihazının olduğu odaya girince cihazın yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarını izleyen imam, ses cihazının bir kişi tarafından çalındığını gördü.

NAMAZ KILMA BAHANESİYLE CAMİYE GİRİYOR

Görüntülerde, hırsızlık şüphelisinin elinde bir poşet ile namaz kılmak bahanesiyle camiye girdiği görülüyor. Söz konusu camide bir süre dolanan hırsızlık şüphelisi, kimselerin olmamasından faydalanarak ses cihazının olduğu caminin ikinci katına doğru yöneliyor.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bir süre ses cihazının olduğu odada bekleyen şüpheli, daha sonra yanında getirdiği kefen bezine 8 bin lira değerindeki ses cihazını sarıp camiden ayrıldığı görülüyor. Cami cemaati, zanlının bir an önce yakalanmasını isterken, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

Camiye giren hırsız, 8 bin liralık ses cihazını kefene sarıp çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
ADALETSİZADALET: senide taşıyacaklar o beyaz bezin içinde.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Akif Ersoy Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Aleyna Tilki Ferhan Şensoy Uraz Kaygılaroğlu
Spor Hakan Kutlu Ersun Yanal Caner Erkin Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Camiye giren hırsız, 8 bin liralık ses cihazını kefene sarıp çaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 11:25:31. #1.14#
title