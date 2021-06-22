Diyarbakır'da baz istasyonu, dev karpuz maketi ile kamufle edildi

20 doları bir gecede 1.2 trilyon dolar oldu! Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı

Kurban Bayramı tatili 11 gün olur mu? Turizmci can atıyor ama karşı çıkan birileri var

- Diyarbakır'da baz istasyonu, dev karpuz maketi ile kamufle edildi Diyarbakır'da bir kavşağa yapılan baz istasyonu, dev karpuz ve sur maketi ile kamufle edildi.

- Diyarbakır'da baz istasyonu, dev karpuz maketi ile kamufle edildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir kavşağa yapılan baz istasyonu, dev karpuz ve sur maketi ile kamufle edildi. Çevre esnafı baz istasyonlarının kentin figürleri ile kamufle edilmesine tepki gösterdi.

Diyarbakır'da bazı kavşaklara baz istasyonu konulması çalışmalarına başlandı. Yeni yapılan baz istasyonları, Diyarbakır karpuzu ve surlar ile kamufle edildi. Diyarbakır karpuzu figürüyle baz istasyonunun kamufle edilmesinin kabul edilir bir şey olmadığını belirten esnaf Mehmet Ali Akkuş, "Burada bulunan vatandaşların karşı çıkması üzerine şuanda karpuz içerisinde kamufle edilmesini göz boyama olarak görüyorum. Bunun ilerde insan sağlığına yönelik nereye varacağını kestiremeyiz. Diyarbakır'a özgü karpuz figürünün bu şekilde kullanılmasına karşıyız. Biz bu baz istasyonunu istemiyoruz" diye konuştu.

Kentte daha önce karpuz içindeki çocuk ve baklava tepsisi tutan adam maketleri tepki toplamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak