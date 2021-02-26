Diyarbakır'da akademisyenler önemli şahsiyetlere ait mezarların izini sürecek

Dicle Üniversitesi (DÜ) öğretim üyeleri, Silvan ilçesinde metfun olduğu bilinen önemli şahsiyetlere ait mezarların izini sürecek.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Tanyıldız başkanlığında, Prof. Dr. İrfan Yıldız, Doç. Dr. Oktay Bozan, Doç. Dr. Aytaç Coşkun ve doktor öğretim üyesi Salih Erpolat'ın da yer aldığı komisyon tarafından 9 gün süren kazı sonucu geçen ay Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Kılıçarslan ve kızı Saide Hatun'un kabirlerine ulaşıldığını açıkladı.

Bu gelişme, akademisyenler için ilçede metfun diğer sultanların mezarlarını bulmak için de umut oldu.

Bilim adamları davet edilecek

DÜ Rektör Yardımcısı Ahmet Tanyıldız, AA muhabirine, Silvan'ın Moğol istilasında adeta yerle bir edildiğini, bu nedenle hükümdarların mezarlarının kaybolduğunu söyledi.

Tanyıldız, daha önce Sultan 1. Kılıçarslan'ın mezarını bulmak için bir komisyon oluşturduklarını anımsatarak, kaynak tarama çalışmalarının ardından ilçede yaşayanlarla görüşmeler yaptıklarını bildirdi.

"Burası Anadolu'nun İslamlaşması için son derece önemli bir bölge olduğundan üniversite olarak özel önem veriyoruz." ifadesini kullanan Tanyıldız, ekim ayında "Uluslararası Silvan ve Sultan 1. Kılıçarslan Sempozyumu" düzenlemeyi planladıklarını aktardı.

Tanyıldız, bu kapsamda Silvan tarihi, Kılıçarslan'ın şahsiyeti ve ilçedeki mezar yerlerinin tespitine ilişkin çalışmaları olan bilim adamlarını Silvan'a davet edeceklerini kaydetti.

İlçenin sadece İslam tarihi değil diğer dinler için de önemli bir kültür merkezi olduğuna işaret eden Tanyıldız, "Silvan'da metfun olan İslam ve Türk büyükleri yeri geldikçe tespit edilmeye çalışılacak. Üniversite olarak üzerimize düşen her türlü çabayı sarf etmeye devam edeceğiz." dedi.

"İslam tarihçileri bu sultanların mezarının Silvan'da olduğu konusunda hem fikir"

DÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yıldız ise Silvan'ın sultanların mezarlarının bulunduğu bir ilçe olduğunu bildirdi.

Yıldız, Hamdani Sultanı Seyfüd Devle, Mervani Hükümdarı Nasrul Devle, Nasrul Devle'nin oğlu hükümdar Nizamettin, Harzemşahlar Devleti'nin son hükümdarı Celaleddin Harzemşah ve Moğol kuşatmasında öldürülen dönemin Eyyubi Sultanı Melik Kamil'in mezarını bulmak için vatandaşların da bilgisine başvurulacağını kaydetti.

Silvan'ın Moğollara kolay teslim olmayan bir yerleşim yeri olduğuna işaret eden Yıldız, "Moğollar Silvan'ı aldıktan sonra şehri taş üzerinde taş kalmayacak şekilde tahrip ediyor. Yaşanan Moğol tahribatından dolayı sultanların çoğunun mezar yerinin kaybolduğunu anlıyoruz. İslam tarihçilerinin tamamı bu sultanların mezarlarının Silvan'da olduğu konusunda hem fikir." dedi.

Klasik kaynaklar okunuyor, alan taraması yapılıyor

DÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Doç. Dr. Oktay Bozan da daha önce Sultan 1. Kılıçarslan'ın mezarını bulmak için önce klasik kaynakları daha sonra araştırma kaynaklarını okuduklarını, bunun yanı sıra alan taraması yaptıklarını ifade ederek, mevcut kitabeler ile mezardaki kitabeleri de incelediklerini söyledi.

Ayrıca halkın da bilgilerini iletmesinin faydalı olabileceğini dile getiren Bozan, "Belki ellerinde Silvan tarihi ile ilgili el yazması kitap vardır ve bu kitapta belki çok daha detaylı, noktasal bilgiler veriliyordur. Dolayısıyla bilgi sahibi olan insanların bilgilerini, kayıtlarını komisyona ulaştırması faydalı olacaktır." sözlerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Namlı