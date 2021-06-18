Diyarbakır'da AK Parti Hani İlçe binasına molotoflu saldırı
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Diyarbakır'da AK Parti Hani İlçe binasına molotoflu saldırı

Diyarbakır'da AK Parti Hani İlçe binasına molotoflu saldırı
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde, AK Parti il binasına kimliği belirsiz bir kişi tarafından molotof kokteyli atıldı.

DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde, AK Parti il binasına kimliği belirsiz bir kişi tarafından molotof kokteyli atıldı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olay anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Güvenlik güçleri olaydan sonra yaya olarak kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. 

Olay, saat 20.55'te Diyarbakır'ın Hani ilçesinde meydana geldi. Zirve Mahallesinde bir binanın 2'nci katında bulunan AK Parti Hani ilçesi binası önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi, önce çevreyi kontrol etti. Ardından yanında getirdiği motolof kokteyliyi ateşe verdikten sonra parti binasına atan saldırgan, koşarak bölgeden uzaklaştı. Parti binasında kimsenin bulunmadığı sırada gerçekleştirilen saldırıda içeriye düşen molotof nedeniyle küçük çapta yangın çıktı. Bazı eşyaların zarar gördüğü saldırının ardından alevleri fark eden çevrede oturanlar, polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İlçe binasında küçük çaptaki yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda güvenlik güçleri saldırganı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada AK Parti İlçe Binasına yapılan saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde parti binasının karşısına geçen bir kişinin çevreyi kontrol ettikten sonra beraberinde getirdiği malotof kokteyliyi ateşe verip binaya fırlattığı görüldü. Olay anında bina önünde asılı olan parti flamaları da yanarken, saldırgan yaya olarak kaçtı.


Diyarbakır'da AK Parti Hani İlçe binasına molotoflu saldırı
Diyarbakır'da AK Parti Hani İlçe binasına molotoflu saldırı
Diyarbakır'da AK Parti Hani İlçe binasına molotoflu saldırı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek

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Diyarbakır'da AK Parti Hani İlçe binasına molotoflu saldırı - Haberler
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