07.08.2019 17:53

Diyarbakır'da AB tarafından desteklenen projeler tanıtıldı

DİYARBAKIR'da, Avrupa Birliği tarafından desteklenen, kadayıfın yurtdışına açılması ile süt çiftliği projelerinin uygulandığı alanlar tanıtıldı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, AB Bilgi Merkezi ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğü tarafından desteklenen Diyarbakır kadayıfının yurtdışına açılması projesi ile süt çiftliği ve besicilik işletmelerinin tanıtımı yapıldı.

Tanıtım programında konuşan Diyarbakır AB Bilgi Merkez Koordinatörü Mehmet Nezir Güneş, Avrupa Birliği projeleri geliştirmek ve bölgenin Avrupa Birliği fonlarından yaralanması gerektiğini söyledi. Güneş, "Faaliyetlerimizin ana amacı Avrupa Birliği ve Türkiye ile ilişkileri geliştirmek, toplumun bütün kesimleriyle diyalog içinde olmaktır. Gençler, iş insanları, şehirler, dezavantajlı gruplar ve toplumun bütün kesimlerinin Avrupa Birliği'nin fonlarından yararlanmasını sağlıyoruz. Avrupa Birliği'nin çeşitli programları bulunmaktadır. Mali finansmanlar bu programlar sayesinde gerçekleşiyor" dedi.

Diyarbakır Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Hikmet Güneş ise hedeflerinin bu gibi projelerle istihdam alanı oluşturmak olduğu ifade ederek, "Diyarbakır'da bu proje gibi istihdam yaratan, çok farklı sektörde projelere hibe desteği sağladık. Hayvancılık projeleri, büyükbaş, küçükbaş hayvan, kesimhaneler, süt işleme tesisleri, yağ fabrikaları, kırsal turizm tesisi, balık yetiştiriciliği gibi birçok sektördeki projelere destek sağladık. Bu kapsamda 347 milyon lira yatırım yapılmasına vesile olduk. Bugüne kadar çeşitli alanlarda 235 projeye destek sağladık" diye konuştu.

Kaynak: DHA