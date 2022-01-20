Diyarbakır'da 703 kırsal mahalle yolu kardan kapandı (2)

DİCLE, DİYARBAKIR (DHA) - YOLU KAPALI MAHALLE SAYISI 703'E ÇIKTI

Diyarbakır- Bingöl, Ovabağ- Viranşehir, Çermik- Çüngüş, Ergani- Maden, Dicle-Hani, Dicle-Ergani ve Diyarbakır-Lice-Kulp yollarında kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Kırsalda devam eden kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mahalle sayısının 703'e çıktığı belirtildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından şu ana kadar kapalı olan 750 kilometrelik yolun yeniden ulaşıma açıldığı bildirildi.

Şeyhmus ÇAKAN/DİYARBAKIR,