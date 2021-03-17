Diyarbakır'da 40 yıldır husumetli iki aile, kanaat önderlerinin girişimiyle barıştı
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Diyarbakır'da 40 yıldır husumetli iki aile, kanaat önderlerinin girişimiyle barıştı

17.03.2021 13:41 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:45
Diyarbakır'da 40 yıldır husumetli iki aile, kanaat önderlerinin girişimiyle barıştı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde iki aile arasında 40 yıldır süren husumet, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet ile kanaat önderlerinin girişimiyle sona erdi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde iki aile arasında 40 yıldır süren husumet, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet ile kanaat önderlerinin girişimiyle sona erdi.

Polat ve Özbay aileleri arasında, farklı zamanlarda 2 kişinin ölümüne neden olan husumetin sona ermesi dolaysıyla Yeni Mahalle taziyeevinde program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İlçe Müftüsü Hakan Çağıran dua etti.

Kaymakam Gözlet, programda, husumetin barışla sonuçlanmasına vesile olanlara teşekkür ederek, "Özellikle ailelere gösterdikleri olgunluktan dolayı çok teşekkür ediyorum. Zaman birlik ve beraberlik, huzurun ışığında kardeşçe, barış içinde yaşama zamanıdır. Kötülükleri reddeden, iyimserliği kucaklayan bir inancın mensupları olarak huzurun ve kardeşçe yaşamanın tarafı olmaya devam edeceğiz. Allah hepinizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Daha sonra, Kur'an-ı Kerim'in altından geçen aile fertleri barıştı.

Programa, İlçe Emniyet Amiri Selim Toptan, AK Parti İlçe Başkanı Abdülselam Toprak, kanaat önderleri ve aile üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Taş

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