Diyarbakır'da, 312 görevliyle kapsamlı 'böcek' mücadelesi Diyarbakır'da, 312 görevliyle kapsamlı 'böcek' mücadelesiDİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi'nce insan ve hayvan sağlığını tehlikeye atabilecek, sivrisinek, karasinek ve kene gibi canlılarla mücadele kapsamında, 312 kişilik personelle 17 ilçede haşere ve larva ile mücadele seferberliği başlatıldı.

Diyarbakır'da, 312 görevliyle kapsamlı 'böcek' mücadelesi

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi'nce insan ve hayvan sağlığını tehlikeye atabilecek, sivrisinek, karasinek ve kene gibi canlılarla mücadele kapsamında, 312 kişilik personelle 17 ilçede haşere ve larva ile mücadele seferberliği başlatıldı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, kent tarihinde ilk kez haşerelere karşı kapsamlı çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nca haşere ve larvalara karşı kapsamlı mücadele çalışması başlatıldı. Kent merkezi ve 17 ilçede yapılacak çalışma, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nda düzenlenen törenle başlatıldı. 12 ay sürecek çalışmanın, 312 kişilik personel ve 60 araç ile yürütüleceği belirtildi.

Geçen yıl 8 ay olan mücadelenin bu sene 12 ay süreceğini belirten Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güzeloğlu, şunları söyledi:

"Geçen sene 250 olan personel sayısı 312 kişiye, 49 olan araç sayısı 60'a, merkez ekip sayısı 24'ten 28'e, kırsal ekip sayısı 14'ten 22'ye, sırt atomizeri sayısı 40'tan 80'e, sırt pompası sayısı 165'ten 660'a çıkarıldı. Ayrıca ilimizdeki kamusal alanların dezenfeksiyonu için 15 kişilik ekip oluşturuldu. Sivrisinek üreme kaynakları olan; durgun sular, foseptikler, rögarlar, inşaat bodrum suları, dere yatakları, bataklıklar, sazlık alanlar ve süs havuzlarının insan ve çevre sağlığı açısından güvenli olan doğal larvasitlerle ilaçlanmasının yanında karasineklerin üreme ve konaklama noktaları olan gübrelikler, çöp konteynerleri ve çöp depolama alanlarında yıl boyunca rutin program kapsamında mücadele gerçekleştiriliyor. Haşere mücadele faaliyetlerinin etkin, sağlıklı ve bilinçli bir şekilde yapılması amacıyla Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği ve Sağlık Bakanlığı'nca ruhsatlandırılan insektisitler kullanılıyor."

Vali Güzeloğlu'nun konuşmasının ardından ekipler, çalışmaya başladı.

Kaynak: DHA