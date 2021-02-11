Diyarbakır'da, 22 bin sağlık çalışanına ikinci doz aşı uygulaması
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Diyarbakır'da, 22 bin sağlık çalışanına ikinci doz aşı uygulaması

11.02.2021 14:13 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:31
Diyarbakır'da, 22 bin sağlık çalışanına ikinci doz aşı uygulaması

DİYARBAKIR'da gören yapan 22 bin sağlık çalışanına, Covid-19 aşısının ikinci doz uygulamasına başlandı.

DİYARBAKIR'da gören yapan 22 bin sağlık çalışanına, Covid-19 aşısının ikinci doz uygulamasına başlandı. Dicle Üniversitesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, hastanede 3 bine yakın personel olduğunu belirterek, "Onları aşılamaya bugün başladık. İnşallah birinci aşı gibi rahat, güzel ve sıkıntısız geçecektir" dedi.

Türkiye genelinde sağlık çalışanlarına birinci dozu 14 Ocak'ta yapılan Covid-19 aşısının ikinci dozu, 28 gün sonra Diyarbakır'da 22 bin sağlık çalışanına uygulanmaya başlandı. Kentte pandemi hastanesi olarak faaliyet gösteren Dicle Üniversitesi Hastaneleri'nde oluşturulan 5 aşı odasına randevu sistemiyle gelen sağlık çalışanları, aşı oldu. Sağlık çalışanlarının aşılanmalarının ardından diğer risk gruplarına da aşılama çalışmalarının yapılacağı öğrenildi.

'CİDDİ YAN ETKİ REAKSİYONU OLMADI'

Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Akdağ, hastane bünyesinde 3 bine yakına personel bulunduğunu belirterek, "İnşallah birinci aşı gibi rahat, güzel ve sıkıntısız geçecektir. Allah'a şükür olumsuz, ciddi bir yan etki reaksiyonu olmadı. Ben de dahil olmak üzere bazı hastalarımızda ve personelimizde kol ağrısı şeklinde birtakım şikayetlerimiz oldu. Bir doktor arkadaşımızda da hafif bir halsizlik şikayeti oldu. Belirgin olumsuz bir yan etki görmedik. Aşılamanın çok olumlu katkı sağlayacağını düşünüyorum. Biz bu aşılamayı artırdıkça bağışıklık sistemi ve imünitemiz artmış olacak" diye konuştu.

Sağlık çalışanlarından Velat Tan ise aşıyı herkese önerdiğini belirterek, "Pandemi sürecinde elimizde olan en büyük kozumuz aşı. Herkesin aşı olmasını öneriyorum" dedi.

Diyarbakır'da, 22 bin sağlık çalışanına ikinci doz aşı uygulaması
Diyarbakır'da, 22 bin sağlık çalışanına ikinci doz aşı uygulaması
Diyarbakır'da, 22 bin sağlık çalışanına ikinci doz aşı uygulaması
Diyarbakır'da, 22 bin sağlık çalışanına ikinci doz aşı uygulaması
Diyarbakır'da, 22 bin sağlık çalışanına ikinci doz aşı uygulaması
Diyarbakır'da, 22 bin sağlık çalışanına ikinci doz aşı uygulaması
Diyarbakır'da, 22 bin sağlık çalışanına ikinci doz aşı uygulaması
Diyarbakır'da, 22 bin sağlık çalışanına ikinci doz aşı uygulaması
Diyarbakır'da, 22 bin sağlık çalışanına ikinci doz aşı uygulaması
Diyarbakır'da, 22 bin sağlık çalışanına ikinci doz aşı uygulaması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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