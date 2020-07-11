Diyarbakır'da 1 çocuğun öldüğü, 3 kişinin yaralandığı saldırıda, 1 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Diyarbakır'da 1 çocuğun öldüğü, 3 kişinin yaralandığı saldırıda, 1 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da kahvehaneye yönelik düzenlenen ve 5 yaşındaki çocuğun öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan A.D. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

11.07.2020 14:17 | Son Güncelleme: 11.07.2020 14:21

Diyarbakır'da kahvehaneye yönelik düzenlenen ve 5 yaşındaki çocuğun öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan A.D. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Olay, önceki akşam saatlerinde Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi Uçar ile Palu Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz saldırgan, kıraathaneyi taradı. Olayda işletmeci Yakup K. ile kardeşi Şahin K. ve müşteri Enver B. vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Silah sesleri üzerine mahallede panik yaşanırken, saldırgan kaçmaya başladı. Palu Sokak'a kaçan saldırgan, burada havaya rastgele ateş açtı. Bu sırada misafirliğe geldikleri Tuna Apartmanı 3. kattaki evin penceresinden sokağa bakan 5 yaşındaki Eflin Günbey de kurşunların hedefi oldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Karnından yaralanan 5 yaşındaki Eflin Günbey, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

GÖZALTINA ALINAN ZANLI TUTUKLANDI

Olayın ardından güvenlik güçlerince başlatılan inceleme kapsamında saldırgan tespit edildi. Polisin düzenlediği operasyon sonucu şüphelilerden A.D. gözaltına alınırken, A.D. emniyetteki işlemlerinin tamamlanması sonrası sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polisin olayla ilgili çok yönlü soruşturması ise devam ediyor.

(İHA)

Diyarbakır'da 1 çocuğun öldüğü, 3 kişinin yaralandığı saldırıda, 1 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış Güncel
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest 3. Sayfa
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları Ekonomi
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada 3. Sayfa
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı Ekonomi
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş Politika
Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından 'Atatürk'e dua etmeliyiz' yorumu
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından "Atatürk'e dua etmeliyiz" yorumu
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi
Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir
Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir
Hadise ve Kaan Yıldırım aşkının mimarı Seda Bakan'dan çifte evlilik çağrısı
Hadise ve Kaan Yıldırım aşkının mimarı Seda Bakan'dan çifte evlilik çağrısı
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
Restorana gece ateş açıp sabah molotof atan müşteri, iş yeri sahibi tarafından vuruldu
Restorana gece ateş açıp sabah molotof atan müşteri, iş yeri sahibi tarafından vuruldu
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
Ayasofya Camii'ne dünyadan tepkiler gelirken İspanya'daki Cordoba Katedrali örneği unutuluyor
Ayasofya Camii'ne dünyadan tepkiler gelirken İspanya'daki Cordoba Katedrali örneği unutuluyor
Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler
Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Hulusi Akar Cahit Özkan Süleyman Soylu Berat Albayrak
Magazin Seda Sayan Ozan Güven Coşkun Sabah İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Fernando Muslera Sofiane Feghouli
Daha Fazla Antalya Ak Parti Ayasofya Danıştay
Şu an buradasınız: Diyarbakır'da 1 çocuğun öldüğü, 3 kişinin yaralandığı saldırıda, 1 kişi tutuklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.7.2020 14:21:31. #1.15#
title