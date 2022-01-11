Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, eski Mardin yolunu yeniliyor

MARDİN (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, eski Mardin yolunu yeni Mardin yoluna bağlayan 4.5 kilometre uzunluğundaki caddede başlattığı genişletme ve yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kırklar Dağı, Ongözlü Köprü ile Keçi Burcu gibi kentin tarihi ve sembol mekanlarıyla bağlantısı olan eski mardin yolunu yeniliyor.

Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Sur ilçesinde bulunan ve kentin turizmi açısından oldukça önemli yere sahip olan eski Mardin yolunda alt yapı çalışmaları devam ediyor.

Yol yapım ekipleri, yol genişletme işlemlerinin yapılacağı bölümlerde kazı, istinat duvarları için platform çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Bağıvar Köprüsü'nden yeni Mardin yoluna kadar 4,5 kilometrelik bölümde yol genişletme, köprü, 620 metre fore kazıklı istinat duvarı ve sanat yapılarını inşa ediyor.

Çalışmalar kapsamında yol güzergahında alt geçit genişletilerek devamında Çarıklı Mahallesine bağlantı sağlayan eski köprü yerine ise 71 metrelik yeni köprü yapılacak.

Çalışmalar tamamlandığında kaldırımlar 3 metre, yol ise 14 metre genişliğinde olacak.