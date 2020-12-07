Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

07.12.2020 14:35 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:58

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 462'nci gününde devam ediyor.

Evlat nöbetine kızı Songül için devam eden annelerden Fatma Akkuş, evlatlarının HDP il binasından dağa götürüldüğünü söyledi.

Çocuğunu almadan eylemini sonlandırmayacağını ifade eden Akkuş, "Çocuklarımız HDP aracılığıyla kaçırılarak PKK'ya teslim edildi. 9 ve 14 yaş aralığındaki çocuklar, bir aracı olmadan tek başına gidemezler. Kızım tek başına ilçeyi gezemiyordu. Yani kızım onlar aracılığıyla götürüldü. Onlar kızımı götürdü, onlar getirsin." diye konuştu.

Çocuğuna teslim olması için seslenen anne Akkuş, "Orası sizin yeriniz değil. Bir etrafınıza bakın kimlere çalışıyorsunuz, kime karşı silah kullanıyorsunuz. Songül kızım neredeysen kaçın gelin. Türk bayrağının altında doğmuşuz, bu bayrağın altında öleceğiz." dedi.

İstanbul'dan 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Tuncay için oturma eylemi yapan Şevket Bingöl de çocuğunu HDP ve PKK'dan istediğini dile getirdi.

HDP'nin çocuklarını dağa götürdüğünü belirten Bingöl, HDP'den kendilerine bu zamana dek açıklama yapılmadığını söyledi.

"Onlarda (HDP) vicdan varsa gelsinler burada bize bir açıklama yapsınlar. Benim çocuğum buradan götürüldü, Ankara'dan gitmedi." diyen Bingöl, şöyle konuştu:

"Beni Ankara'ya davet ediyor. Benim Ankara'da ne işim var? HDP milletvekilleri gelsin burada bize bir açıklama yapsın. 14 yaşındaki çocuğumun kalemini kırdılar. Kendi çocukları nerede? Onların çocukları ABD ve Avrupa'da okuyor. Gelip bize burada bir açıklama yapmıyorlar çünkü o cesaretleri yok."

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

İlgili Haberler

Diyarbakır anneleri evlat nöbetine devam ediyor
Diyarbakır anneleri evlat nöbetine devam ediyor
DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Öner Erkan Cem Yılmaz Cemal Hünal
Spor Samatta Okan Buruk Caner Erkin Serdar Aziz Gökhan Gönül
Tüm Haberler Adana Bursa Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 15:58:15. #1.15#
title