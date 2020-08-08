Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

08.08.2020 15:01 | Son Güncelleme: 08.08.2020 15:06

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 341. gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişlerini sürdüren annelerden Hatice Ay, 5 yıl önce 16 yaşındayken dağa kaçırılan oğlunden haber alamadığını söyledi.

Oğlunun hasta olduğunu ancak ona rağmen kandırarak dağa kaçırıldığını ifade eden Ay, şöyle dedi:

"15 ailenin çocuğu geldi inşallah benimki de gelir. Oğlumu HDP'den istiyorum, HDP oğlumu gönderdi. Allah'ın izniyle eylemimi onuna kadar sürdüreceğim. Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. Allah'a ve devlete güveniyorum inşallah hepimizin çocuklarını getirecekler."

Oğlu Tuncay için eylem yapan Şevket Bingöl ise 341 gündür eylem yaptıklarını ancak HDP'den kendilerine hiçbir açıklama yapılmadığını söyledi.

HDP'nin 40 yıldır Kürtlerin kanı üzerinden rant yaptığını dile getiren Bingöl, şöyle konuştu:

"Tüm milletvekillerine sesleniyorum gelip bize destek olsunlar. HDP milletvekillerine desinler ki 'bu insanların çocuklarını siz götürdünüz' desinler. HDP milletvekilleri vicdana gelmiyor. Tuncay oğlum, beni görüyorsan, duyuyorsan sakın onlara inanma, güvenme. Nerede Türk askeri, Türk polisi görürsen kaçıp teslim ol."

Oğlu Erkan için eylemini sürdüren baba Fahrettin Akkuş da evladına almadan eylemini sonlandırmayacağını söyledi.

Akkuş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Çocuğumu onlar için büyütmedim o yüzden çocuğumu onlara yedirmeyeceğim. Oğlum görüyorsun burada HDP ile mücadele ediyoruz. Seni kandırdıklarını biliyorum. Oğlum yolunu bulursan kaç gel. Seni kandıran HDP'dir, kaç gel oğlum."

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Kaynak: AA

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