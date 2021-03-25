Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor
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Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor

Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan - Haberler | Güncel
Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti destek ziyaretleriyle sürüyor.

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Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti destek ziyaretleriyle sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 570. gününde devam ediyor.

AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, beraberinde Düzce İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Günal, Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, Boğaziçi Belde Belediye Başkanı İbrahim Ercan, AK Parti Düzce İl Başkanlığı Tanıtım ve Medya Başkanı Mine Met ve il yönetim kurulu üyeleri ile oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti.

Keskin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ankara'dan geldiklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiklerini söyledi.

Türkiye olarak annelerin yanında olduklarını ifade eden Keskin, ailelerin bir an önce evlatlarına kavuşması temennisinde bulundu.

Keskin, "İnanın Türkiye'deki herkes sesinizi duydu. Tüm dünyadan haykırışınız duyuluyor. Vatanını, milletini seven herkes sizin yanınızda. Bu memlekette kardeşçe yaşamak istiyoruz. Teröre destek verenlere asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davaya değinen Keskin, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında hazırlanan iddianamede gizli, saklı hiçbir şey yok. Açık açık her şey var o iddianamede. İddianamede bu milletin başına nasıl çorap örüldüğü her ayrıntısına kadar çalışılmış." dedi.

Ailelerin bekleyişi sürüyor

Oğlu Yavuz için oturma eylemi yapan anne Sevgi Çağmar, evladının Sakarya'da üniversitede okuduğu sırada kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Çağmar, eylemlerini kararlılıkla sürdürdüklerini dile getirerek, "Oğlumu HDP'den istiyorum. Evladım gelmeden buradan gitmeyeceğim." diye konuştu.

Oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Çağmar, "O hainlere güvenmeyin. Kaçın gelin, sizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kızı Gülcan için eylem yapan baba Necmettin Biçer de evladına 6 yıldır hasret olduğunu belirtti.

Biçer, HDP'ye tepkisini dile getirerek, "Dağda kalan son kişi de gelene kadar buradan ayrılmayacağım." şeklinde konuştu.

Kızına seslenen Biçer, "Devletimiz güçlüdür. Gel kızım. Türk adaletine güven." dedi.

Öte yandan, eski Sur Belediye Başkanı Cemal Toptancı'nın yazdığı ve Diyarbakır annelerine ithaf ettiği "Türkiye'de Seküler Siyaset" adlı kitap, oturma eylemi yapan ailelere hediye edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan

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