Diyarbakır annelerinden evlat nöbetinin 555'inci gününde "Teröre Lanet" yürüyüşü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Diyarbakır annelerinden evlat nöbetinin 555'inci gününde "Teröre Lanet" yürüyüşü

10.03.2021 12:19 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:19
Diyarbakır annelerinden evlat nöbetinin 555'inci gününde

Diyarbakır anneleri düzenledikleri "Teröre Lanet" yürüyüşüyle, çocuklarını dağa kaçıran terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Diyarbakır anneleri düzenledikleri "Teröre Lanet" yürüyüşüyle, çocuklarını dağa kaçıran terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 555. gününde sürüyor.

Evlatları dağa kaçırılan aileler, terör örgütü PKK'ya tepkilerini yaptıkları "Teröre Lanet" yürüyüşüyle gösterdi.

Şanlıurfa Bulvarı Tesisler kavşağından başlayan yürüyüşte aileler ellerinde "Ha HDP ha PKK", "Bölücüler bine bölünecek", "Artık yeter bırakın evlatlarımızı", "PKK ya çökecek ya çökecek", "Anneler 555 gündür nöbette", "Artık yeter dönün evinize" dövizleri taşıdı.

"Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP", "Kürt Türk kardeştir HDP kalleştir" sloganlarının atıldığı yürüyüş, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde sona erdi.

Annelerden Gülsen Ölmez, yaptığı açıklamada, evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak için 555 gündür nöbette olduklarını söyledi.

"Teröre son darbeyi biz anneler vuracak"

Ölmez, kendilerini duymayanlara tekrar seslendiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız kandırıldıysa sebebi HDP'dir. HDP, PKK'ya sırtını yaslamış. HDP'ye destek verenler, ittifak kuranlar suça ortaklık etmektedir. PKK ve işbirlikçilerini kınıyoruz. Şırnak, Hakkari, Van ve İzmir'de evlatları için nöbet tutan, teröre lanet eden, PKK'ya 'artık yeter' diyen annelere selamlarımızı gönderiyoruz. Teröre son darbeyi biz anneler vuracak, PKK'yı biz anneler çökertecek, bölücüler bine bölünecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Namlı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Birol Güven Aleyna Tilki Müslüm Gürses Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Erol Bulut Caner Erkin Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Diyarbakır annelerinden evlat nöbetinin 555'inci gününde "Teröre Lanet" yürüyüşü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 12:22:34. #1.16#
title