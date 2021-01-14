Diyarbakır anneleri oturma eyleminin 500'üncü gününde HDP önüne siyah çelenk bıraktı
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Diyarbakır anneleri oturma eyleminin 500'üncü gününde HDP önüne siyah çelenk bıraktı

14.01.2021 12:43 | Son Güncelleme: 14.01.2021 12:47
Diyarbakır anneleri oturma eyleminin 500'üncü gününde HDP önüne siyah çelenk bıraktı

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için tuttukları evlat nöbetinin 500'üncü gününde, HDP İl Başkanlığı binası önüne siyah çelenk koydu.

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için tuttukları evlat nöbetinin 500'üncü gününde, HDP İl Başkanlığı binası önüne siyah çelenk koydu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Aileler, eylemin 500'üncü gününde HDP il binası önüne, üzerinde "Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz" ve "İş birlikçi HDP" yazılı siyah çelenk bıraktı.

Aileler ellerinde Türk bayraklarıyla "Kürt, Türk kardeştir, HDP kalleştir", "Kahrolsun HDP" sloganları attı.

"Analar, babalar kararlılıkla zaferlere imza atacak"

2 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu Mustafa için oturma eylemi yapan Ayşegül Biçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, 500 gündür HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aileleri görmezden geldikleri gerekçesiyle HDP, CHP ve İYİ Parti'ye eleştiride bulundu.

"Bir ağaç için dünyaları yıkarken, bizim evlatlarımızın ağaç kadar değeri yok muydu?" diyen Biçer, şöyle konuştu:

"Emin olsunlar 500 gün değil, 500 bin yıl geçse de PKK ve HDP'nin isimlerini yeryüzünden silmeden anneler ve babalar bu mücadeleyi sonlandırmayacak. Davamız sadece evlatlarımız değil, vatanımız ve bayrağımız için de mücadele edeceğiz. Bunu iyi bilin ki bu analar, babalar kararlılıkla zaferlere imza atacak."

"HDP evlatlarımızı bizden aldı, ciğerimizi yaktı"

Dağa kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eylemini sürdüren baba Celil Begdaş ise eylemin ilk gününden bu yana kendilerini yalnız bırakmayan basın mensuplarına teşekkür etti.

"500 gündür buradayız. Benim için 500 gün değil 50 yıl oldu." ifadelerini kullanan Begdaş, şunları kaydetti:

"HDP evlatlarımızı bizden aldı, yetmedi ciğerimizi yaktı. Bütün aileleri perişan ettiler. Oğlumun montu ve kimliği bu binadan çıktı. Ona rağmen inkar ettiler. Hastalık, yağmur, çamur demeden evlatlarımızın peşindeyiz, kazanacağız. Evlatlarımızı bu zalimlerin elinden aldık. Diyarbakır halkına sesleniyorum, evlatlarınıza sahip çıkın. Bizim evimiz yıkıldı, sizin eviniz yıkılmasın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Namlı

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