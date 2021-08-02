Diyarbakır ANDA'dan Manavgat'a destek ekip
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Diyarbakır ANDA'dan Manavgat'a destek ekip

Diyarbakır ANDA'dan Manavgat'a destek ekip
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ANDA Diyarbakır Temsilciliği, Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden yangınların söndürülmesine destek amacıyla 1 araç ve 10 kişilik ekip gönderdi.

ANDA Diyarbakır Temsilciliği, Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden yangınların söndürülmesine destek amacıyla 1 araç ve 10 kişilik ekip gönderdi.

Türkiye'nin birçok noktasında çıkan yangınların ormanların yanmasına sebep olduğunu belirten ANDA Diyarbakır İl Temsilcisi Mehmet Murat Yaşa, "Bu zaman en çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz zamandır. Birlik ve beraberlik içinde bunu da aşacağız. Derneğimiz genel başkanımızla çıkan yangınlara aktif olarak katılarak söndürülmesine destek oluyorlar. Şimdi yangın bölgesindeler. Oradaki söndürme çalışmalarına ve vatandaşlara yardım için bizde destek olmaya gidiyoruz. Herkesin ve her kesimin destek vermesini bekliyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır ANDA'dan Manavgat'a destek ekip
Diyarbakır ANDA'dan Manavgat'a destek ekip

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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