DİYARBAKIR - AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan, gençlerle buluştu
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DİYARBAKIR - AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan, gençlerle buluştu

Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk - Haberler | Güncel

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Diyarbakır'da gençlerle bir araya geldi.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Diyarbakır'da gençlerle bir araya geldi.

Merkez Sur ilçesinde İskender Paşa Konağı'nda düzenlenen "Gençlerle Buluşma" programına katılan İnan, burada yaptığı konuşmada, kentteki ilk duraklarının Yasin Börü ve arkadaşlarının kabirleri olduğunu ve burayı ziyaret ettiklerini söyledi.

İnan, "Allah mekanlarını cennet eylesin, ruhlarını şad eylesin." dedi.

"Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı inşallah en kısa zamanda sizlerle bir araya getireceğiz." diyen İnan, şunları kaydetti:

"İnşallah sizlerle birlikte çok daha güzel çalışmalara imza atacağız. 2023 gibi çok önemli bir seçime gidiyoruz. Biz en güçlü yanımızı, Cumhurbaşkanımıza en güçlü desteği verecek kitlenin Diyarbakır'daki ak gençlik olduğuna da gönülden inanıyoruz. İnşallah 2023'te burada sizlerin katkılarıyla Diyarbakır'da sandıklar 'Recep Tayyip Erdoğan' diye patlayacaktır. Buna da gönülden inanıyoruz."

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Ahmed Mahsum Melikoğlu da bir konuşma yaptı.

Program, konuşmaların ardından basına kapalı devam etti.

DİYARBAKIR - AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan, gençlerle buluştu
DİYARBAKIR - AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan, gençlerle buluştu
DİYARBAKIR - AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan, gençlerle buluştu
DİYARBAKIR - AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan, gençlerle buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk

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