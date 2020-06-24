DİYARBAKIR 200 milyonluk vurgun yapan kuyumcu kar payı verip güven kazanmış
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DİYARBAKIR 200 milyonluk vurgun yapan kuyumcu kar payı verip güven kazanmış

200 milyonluk vurgun yapan kuyumcu kar payı verip güven kazanmışDİYARBAKIR'da esnaf, iş insanları, kuyumcu ve çeşitli meslek guruplarından topladıkları 200 milyon TL ile ortadan kaybolan 3 şüphelinin, ziynet ve para aldığı kişilere çeşitli faiz oranlarıyla kar payı vererek güven kazandığı...

24.06.2020 14:52 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:05

200 milyonluk vurgun yapan kuyumcu kar payı verip güven kazanmış

DİYARBAKIR'da esnaf, iş insanları, kuyumcu ve çeşitli meslek guruplarından topladıkları 200 milyon TL ile ortadan kaybolan 3 şüphelinin, ziynet ve para aldığı kişilere çeşitli faiz oranlarıyla kar payı vererek güven kazandığı ortaya çıktı. Savcılık, mağdurların şikayetleri üzerine kimlikleri belirlenen 3 şüphelinin yakalanması için gözaltı kararı çıkardı. Kayapınar ilçesi Diclekent Bulvarı üzerindeki bir kuyumcuya iddiaya göre esnaf, iş insanı ve çeşitli meslek gruplarından kişiler, yatırım vaadiyle para ve ziynet eşyası emanet etti. Kuyumculuk yapan Z.O., Z.O. ve S.A., 200 milyon TL değerindeki para ve ziynet eşyası ile ortadan kayboldu. Üç gündür paralarını emanet ettikleri kişilerden haber alamayan ve dolandırıldıklarını söyleyen yaklaşık 50 kişi, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Şikayeti inceleyen savcılık, kimlikleri belirlenen Z.O., Z.O. ve S.A.'nın yakalanması için gözaltı kararı çıkardı. Bunun üzerine polis ekipleri, 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

KAR PAYI VERİP GÜVEN KAZANMIŞ

Savcılığa suç duyurusunda bulunan mağdurların, yaklaşık 6 yıldır aynı kuyumcuya para verdiği belirlendi. Kuyumcunun, para ve altınlarını aldığı kişilere çeşitli faiz oranlarıyla kar payı verip, güven kazandığı ortaya çıktı. Kuyumcunun, vatandaşların yanı sıra kuyumcuların da altın siparişi için para aldığı ifade edildi.

'UCUZ ALTIN YOKTUR'

Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, çok sayıda esnafın kendilerine başvurarak dolandırıldıklarını aktardığını söyledi. Dolandırıcıların ucuza altın alışverişi yaptığını iddia ederek insanları kandırdığını belirten Öner, altın fiyatlarının her yerde aynı olduğunu söyledi. Vatandaşların, mağdur olmamaları için ucuza alım satım veya kar payıyla altın alışverişi yapmak isteyenlere inanmalarını ifade eden Öner, şunları söyledi:

"Üzücü bir olay yaşandı maalesef. Kuyumcuların arasında kuyumcu toptancısı olarak tabir ettiğimiz arkadaş, maalesef birçok kuyumcu esnafımızdan da 'Size ürün getireceğim, bana altınınızı önden verin' vaadiyle baya bir yüklü miktarda altınlarını alıp maalesef ortadan kayboldu. Bu arkadaşlarımız yaklaşık 5- 6 yıllık geçmişe sahip olan yani 'yıldızı çabuk parlayan' diye tabir ettiğimiz arkadaşlarımızdı. Amaçları buymuş demek ki diye düşünüyoruz ve yaklaşın 20-25 tane kuyumcu esnafımızın tabi sonradan da duyduğumuza göre vatandaşlarda varmış. Tabi biz o sayıyı bilmiyoruz. Vatandaş ne kadar altın vermiş, bilmiyoruz. Fakat birçok kuyumcu arkadaşımızı mağdur ettiler. Bugün her şeyin bir maliyeti var. Biz her zaman söylüyoruz, ucuz altın yoktur. Ben şunu söylemek istiyorum vatandaşlarımıza, biz üreticiyiz, biz toptancıyız, biz ucuza mal ediyoruz bu tür tabirler hem sektöre hem vatandaşa yani herkesi zarara uğratıyor. Bugün altın dünyanın her yerinde aynıdır Avrupa'da da, Amerika'da da, her yerde aynı fiyat üzerinden işlem görür. Maalesef ucuza satanlar, biz üretiyoruz önden verirseniz ucuza mal ediyoruz diye bir tabirde bulunuyorlar. Böyle bir şey yoktur. Maalesef üzücü bir durum bizde üzülüyoruz böyle bir duruma. Sektörümüz adına üzücü, zarar veriyor sektöre. Birkaç kuyumcu arkadaşımız savcılığa suç duyurusunda bulunmuşlar. Bununla ilgili artık gelişmeleri takip edeceğiz. Biz yaptığımız gözlemler sonucu tamamen iki kuruş uyguna sayıyoruz diye altınınız bizde kalsın ya da bize kar payı verelim. Tabi biz bilmiyoruz taraflar ortada olmadığı için aralarında olmadığımız için ama tamamen görünen o, kar payı dağıtalım size diyerek maalesef birçok kuyumcu arkadaşımızı mağdur etmişlerdir. Biz özellikle vatandaşlarımıza şunu anlatmaya çalışıyoruz, ucuz altın yoktur. Kimse ucuza altın alıyorum, ucuza mal ediyorum, üreticiyim, toptancıyım, atölyeciyim deyimlerini kullanarak vatandaşın iyi niyetini su istimal etmesinler. Vatandaşın parasını peşin versin, altınını peşin alsın öyle yok ben sonradan verdim, sizde kalsın, bizde kalırsa bu fiyata sayarız. Yani bu tür şeyler yanlış şeylerdir. Gerçekten burada dürüş ve namuslu çalışan kuyumcuyu da zedeliyorlar. Bu arkadaşlarımızın babadan dededen kuyumcu olan vardı. Bu arkadaşlarımızın öyle bir durumu da yoktu. Yani 5- 6 yıllık geçmişleri vardı. Yani bu bizi üzdü bütün camiamızı üzdü. Bu tür arkadaşlara dikkat etmeleri lazım. İşte ben kar veriyorum gibi vaatlere kanmasınlar."

DİYARBAKIR 200 milyonluk vurgun yapan kuyumcu kar payı verip güven kazanmış

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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