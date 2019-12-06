Diyanetten umre ödüllü bilgi yarışması

06.12.2019 12:49 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:58

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik umre ödüllü bilgi yarışması gerçekleştireceklerini belirterek, "Birikimini sağlıklı kaynaklardan edinmiş bir gençliği yetiştirmek, desteklemek bizim vazgeçilmez alanlarımızdan birisi. Gençlerin Peygamber Efendimizi model olarak benimsemesini istiyoruz" dedi.



Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen umre ödüllü "Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması" başvuruları başladı. Mevlid-i Nebi Haftası'na yönelik bir farkındalık oluşturmak ve Başkanlığın gençlere yönelik hizmetlerine ivme kazandırmak amacıyla düzenlenen yarışma, üniversite öğrencileri arasında yapılacak. Örgün olarak ön lisans ve lisans düzeyinde eğitimine devam eden 1 Ocak 1993 ve sonrası doğumlu üniversite öğrencilerinin katılabileceği yarışmada, her ilden birincilik elde eden bir erkek ve bir kız öğrenci Diyanet İşleri Başkanlığınca umre ile ödüllendirilecek. Son başvuru tarihi 10 Şubat 2020 olan yarışmaya başvurular yarisma.diyanet.gov.tr adresinden yapılacak. Başvuruları başlayan yarışmayla ilgili tüm detaylara da bu adres üzerinden ulaşılabilecek. 7 Mart 2020 tarihinde saat 14.00'te 81 il merkezinde yapılacak yarışmada öğrenciler, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları'ndan çıkan "O'nun Gibi Yaşamak" isimli eserden sorumlu tutulacak. Önceki yıl Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması'nda umre seyahati ile ödüllendirilen öğrenciler, Türkiye Cumhuriyet vatandaşı olmayan yabancı öğrenciler ile Diyanet İşleri Başkanlığında kadrolu, sözleşmeli, ücretli (fahri) olarak çalışanlar yarışmaya başvuru yapamayacaklar. Yarışma sonuçları ise il müftülükleri ve yarisma.diyanet.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.



"Gençlerin Peygamber Efendimizi model olarak benimsemesini istiyoruz"



Mevlidi-i Nebi Haftası'nı bir vesile olarak kullanıp gençlere umre ödüllü bir yarışma hazırladıklarını belirten Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, "Biz bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda üniversite öğrencilerden yoğun bir ilgi ve talep gördük. Peygamber Efendimizin kronolojik olarak hayatını, yani siyeri anlatan kitaplar üzerinden bir yarışma yaptık. Bu yıl farklılık yapıyoruz. Peygamber Efendimizin ahlakını, sosyal hayatını, insanlarla günlük ilişkilerini, alışkanlıklarını ve peygamberimizin şahsiyetini anlatan bir kitapla bir yarışma yapmak istedik. Peygamberimizin hayatındaki tarihsel gelişimler son derece önemli ancak bizler Peygamber Efendimizi gençlerin model olarak benimsemesini istiyoruz. Peygamberimizi model olarak benimsenin yolu onu model olarak tanımaktan geçiyor. Onun öfkelendiğinde ya da sevindiğinde, kararsız kaldığında, endişelendiğinde, düşman karşısında ya da yemek yerken ne gibi tutumları olduğunu, onun ahlakının temel niteliklerini gençlerimizin önemsemesini çok önemsiyoruz" şeklinde konuştu.



"Birikimini sağlıklı kaynaklardan edinmiş bir gençliği yetiştirmek, desteklemek bizim vazgeçilmez alanlarımızdan birisi"



Diyanet işleri Başkanlığı olarak gençleri çok önemsediklerini belirten Martı, "Gençlerle irtibatımızı kurabilmek adına üniversite ve liseleri daha çok faaliyet alanı olarak tesis ediyoruz. Ne kadar bedenen sağlıklı bir gençliğe ihtiyacımız varsa zihnen ve duygusal olarak da sağlıklı ve güçlü bir gençliğe ihtiyacımız var. Maneviyat gereksinimini doğru yerden karşılamış, dini birikimini sağlıklı kaynaklardan edinmiş bir gençliği yetiştirmek, desteklemek bizim vazgeçilmez alanlarımızdan birisi" dedi.



Gençlerin "O'nun Gibi Yaşamak" isimli kitaptan sorumlu tutulacağı yarışmanın içeriğine ilişkin de bilgi veren Martı, "Gençlerimizin Peygamber Efendimizi daha yakından tanıması ve bu sayede de daha rahat model alması, onun ahlakını benimsemesi ve kendi hayatlarına da onunla birlikte şekil vermesi için bu yıl yarışmamızın bir parça seyrini değiştirmiş olduk. 7 Mart'ta yarışmamız yapılacak fakat o güne kadar lisans ve önlisans okuyan arkadaşlarımız internet yolundan bize başvurarak yarışmacı olabiliyorlar. İnternet sitemizde ve müftülüklerimizde, Türkiye Diyanet Vakfının kitap satış bürolarında kitabımızı bulabiliyorlar. Geçen yıl yarışma yaptığımızda her ilden bir kız, bir erkek öğrencimizi umreye göndereceğiz demiştik. Bu 162 öğrenci ediyordu, biz geçen yıl 260 öğrenci gönderdik. Çünkü müftülüklerimiz başarılı olan öğrencileri kendi imkanlarını da değerlendirerek bu yarışmanın umre ödülüne dahil ediyorlar. Şimdi önümüzdeki yıl için de yarışmaya katılan öğrencilerimizden umre ödülüyle Peygamber Efendimizi bizzat ziyaret etme fırsatı bulmalarını arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA