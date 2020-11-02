Diyanet, Kılıçdaroğlu'nun avukatının hakaretini yargıya taşıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Diyanet, Kılıçdaroğlu'nun avukatının hakaretini yargıya taşıyor

02.11.2020 12:13 | Son Güncelleme: 02.11.2020 12:36

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, "Deprem kıyametin alıştırmasıdır" sözlerine, "Allah belanı versin Erbaş!" sözleriyle tepki göstermesine suç duyurusunda bulunacaklarına duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Erbaş'ın Elazığ'da yaşanan deprem sonrası 31 Ocak 2020 Cuma günü Bursa Ulucami'de irad ettiği hutbedeki depremle ilgili kullandığı ifadelerin bağlamından koparılarak yeniden gündeme getirildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Diyanet İşleri Başkanımız Elazığ depremi sonrasında 'Afetlere karşı bilinçli olalım' başlıklı hutbesinde, insanoğlunun depremi engelleyemeyeceğini, depremin zaman ve şiddetine müdahale edemeyeceğini hatırlatarak, gerekli tedbirlerin alınarak ardında da Allah'a tevekkül etmek gerektiğine ve afetlere karşı sorumluluğunun bilincinde olmanın mümince bir duruşun gereği olduğuna dikkat çekmiştir.

"HAKARET DOLU PAYLAŞIMLAR YAPILDIĞINI ÜZÜLEREK MÜŞAHEDE EDİYORUZ"

Tüm bu mesajlara rağmen söz konusu hutbeden bir cümle öne çıkartılarak İzmir'de meydana gelen ve aziz milletimizi derinden üzen deprem sonrasında yapılmış bir açıklama gibi paylaşılmıştır. Bu paylaşım üzerinden sosyal medyada gerek Diyanet İşleri Başkanlığımıza gerekse Başkanımıza yönelik hakaret dolu paylaşımlar yapıldığını üzülerek müşahede etmekteyiz. Söz konusu içeriği alıntılayarak sosyal medya hesabı üzerinden Sayın Erbaş'a hakaret eden Celal Çelik isimli şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır."

İşte Celal Çelik'in o paylaşımı;

Diyanet, Kılıçdaroğlu'nun avukatının 'Allah belanı versin Erbaş!' hakaretini yargıya taşıyor
Diyanet, Kılıçdaroğlu'nun avukatının hakaretini yargıya taşıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ersin Tatar Meral Akşener Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Türkan Şoray Demet Özdemir
Spor Falcao Okan Buruk Adem Ljajic Eddie Newton Josef De Souza
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Diyanet, Kılıçdaroğlu'nun avukatının hakaretini yargıya taşıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 12:37:00. #1.14#
title