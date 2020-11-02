Diyanet, Kılıçdaroğlu'nun avukatının hakaretini yargıya taşıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, "Deprem kıyametin alıştırmasıdır" sözlerine, "Allah belanı versin Erbaş!" sözleriyle tepki göstermesine suç duyurusunda bulunacaklarına duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Erbaş'ın Elazığ'da yaşanan deprem sonrası 31 Ocak 2020 Cuma günü Bursa Ulucami'de irad ettiği hutbedeki depremle ilgili kullandığı ifadelerin bağlamından koparılarak yeniden gündeme getirildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Diyanet İşleri Başkanımız Elazığ depremi sonrasında 'Afetlere karşı bilinçli olalım' başlıklı hutbesinde, insanoğlunun depremi engelleyemeyeceğini, depremin zaman ve şiddetine müdahale edemeyeceğini hatırlatarak, gerekli tedbirlerin alınarak ardında da Allah'a tevekkül etmek gerektiğine ve afetlere karşı sorumluluğunun bilincinde olmanın mümince bir duruşun gereği olduğuna dikkat çekmiştir.

"HAKARET DOLU PAYLAŞIMLAR YAPILDIĞINI ÜZÜLEREK MÜŞAHEDE EDİYORUZ"

Tüm bu mesajlara rağmen söz konusu hutbeden bir cümle öne çıkartılarak İzmir'de meydana gelen ve aziz milletimizi derinden üzen deprem sonrasında yapılmış bir açıklama gibi paylaşılmıştır. Bu paylaşım üzerinden sosyal medyada gerek Diyanet İşleri Başkanlığımıza gerekse Başkanımıza yönelik hakaret dolu paylaşımlar yapıldığını üzülerek müşahede etmekteyiz. Söz konusu içeriği alıntılayarak sosyal medya hesabı üzerinden Sayın Erbaş'a hakaret eden Celal Çelik isimli şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır."

İşte Celal Çelik'in o paylaşımı;

Kaynak: Demirören Haber Ajansı