Diyanet İşleri Başkanı'ndan Ayetli Minik Eylül Mesajı: Elbette Caniler Azaba Çarptırılacaktır
Ankara'da kaybolduktan günler sonra cesedi bulunan minik Eylül Türkiye'yi yasa boğarken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş twitter'dan mesaj paylaştı ve aileleri seferber olmaya davet etti.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ankara Polatlı'da kaybolduktan sonra vahşice katledilmiş halde bulunan Eylül Yağlıkara'yla ilgili basın açıklaması yayımladı. Erbaş, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan katliamı kınarken, aileleri çocukları konusunda seferber olmaya davet etti.
Erbaş, Eylül'ü katleden cani ile ilgili olarak ise Tekvîr Suresi'nden şu ayeti paylaştı: Diri diri gömülen kız çocuğunun hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman' elbette caniler elim bir azaba çarptırılacaktır.
İŞKENCE EDİLMİŞ
Cansız bedeni, Uzunbeyli köyüne bir kilometre mesafedeki elektrik direğinin dibinde gömülü bulunan Eylül'ün cinsel istismar sonrası boğularak öldürüldüğü, vücudunda kesici ve delici alet tarafından bırakılan izlere rastlandığı öğrenildi. Minik kızın bir ayağının da kırıldığı tespit edildi.
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Her yıl diyanet in harcadığı aldığı paranın haddi hesabı yok toplumun geldiği nokta ruh yapısı ortada haram zikkim olsun her kurusuCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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Onceden cezaevlerinde bu tur insanlari infaz ediyorlardi artik cezaevlerinde bu tur pisliklerde cogaldi bu insanlara gereken agir cezalar verilmedigi surece her gecen gun bu insanlar cogaliyor kotuler aklaniyor iyiler her zaman kaybediyor bu kadar delillehalen neyi itiraf etmesi bekleniyor hemen aninda yasalar duzenlenip bu insanlarin idami yapilsin yeter artik daha neyi bekliuoruzCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Burdan cumhur baskanina sesleniyorum buna ve bunun gibileri asacan her gun bir yerini kesecen ki ibret olsun cocuklara savunmasiz meleklere dokunmasinlar idam ve olum kurtlus olur asin ama her gun bir yerini kopartarakCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Arkadasim bu cocuk istismari yapani ne idam edecen nede muebbet verecen halk a teslim edecen polisten zorla alacan meydanda ac susuz birakip linc edecen.. carmiha gerecen.Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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Böyle insanlar öldrmiyecen ölüm kurtuluş bunu her gün işkence yapacan ölmns izin vermiyecen her gün öldür diye yalvararakCevap Yaz 9 Yayından Kaldır