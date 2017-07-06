Diyanet İşleri Başkanı Görmez Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, "Serhat şehrimiz, iyiler şehri Iğdır'da olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Birkaç kez teşebbüs ettiğimiz halde nasip olmamıştı, ilk defa Iğdır'a gelmenin mahcubiyetini yaşıyorum." dedi.



Iğdır Merkez Camisi'nin açılışı ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Iğdır'a gelen Görmez, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda, Vali Enver Ünlü, AK Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, İl Müftüsü Cüneyt Kulaz ve protokol üyelerince karşılandı.



Daha sonra beraberindekilerle Iğdır Valiliği'ni geçen Görmez, Valilik Şeref Defterini imzaladı.



Görmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Serhat şehrimiz, iyiler şehri Iğdır'da olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Birkaç kez teşebbüs ettiğimiz halde nasip olmamıştı, ilk defa Iğdır'a gelmenin mahcubiyetini yaşıyorum. Gecikmiş bir ziyaret olarak kabul ediyorum." diye konuştu.



Göreve yeni başlayan Iğdır Valisi Enver Ünlü'ye görevinde başarılar dileyen Görmez, akşam Iğdır'daki kanaat önderleri ve sivil toplum örgütleriyle bir araya geleceklerini belirtti.



Iğdır ziyaretlerine yarın da devam edeceğini aktaran Görmez, şunları söyledi:



"Yarın Iğdır'ın dini hayatına hizmet eden din gönüllüsü arkadaşlarımızla beraber olacağız, üniversitemizi ziyaret edeceğiz. Daha sonra da, şahsen çok önem verdiğim, Iğdır'da, Ardahan'da, diğer şehirlerde bizleri millet olarak cuma günü bir araya getirmesi ve şehirlerin manevi kimliği açısından çok önemli olan, siz Merkez Camisi demişsiniz ama ben Ulu Cami diyeceğim, bu ulu mabedin açılışını yapacağız. Cuma hutbesiyle Iğdırlı kardeşlerimizle bazı güzellikleri paylaşmış olacağız. Iğdır İl Müftüsü Cüneyt Kulaz'a Iğdır isminin anlamını sordum. O da bana 'iyidir' anlamına geldiğini söyledi. Çok hoşuma gitti, inşallah hep iyiler şehri olarak kalır. Cenab-ı Hakk bu zor zamanlarda, coğrafyamızın zor zamanında şehirlerimizi, ülkemizi, milletimizi her türlü kötülükten muhafaza etsin."



Vali Ünlü, Görmez'e Iğdır'ın kayısı bağlarının fotoğrafıyla yapılmış tablo hediye etti. Görmez de Vali Ünlü'ye kitap hediye etti.



Görmez, Valilik programının ardından İl Müftülüğünü ziyaret etti.