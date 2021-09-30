Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, TDV yurdundaki öğrencilerle buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye genelinde hizmet veren 51 yurtta 10 bin 188 öğrenciye ev konforunda sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir ortam sunulduğunu belirtti.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, eşi Seher Erbaş ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Antalya Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencilerini ziyaret etti.

Erbaş, İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya ve Yurt Müdürü Fehime Sertel'den yurt hakkında bilgi aldı. Daha sonra öğrencilerle sohbet eden Erbaş, yurdun yemekhanesinde öğrencilerle akşam yemeği yedi.

Erbaş, sosyal medya hesaplarından ziyaretle ilgili yaptığı paylaşımda, "Türkiye Diyanet Vakfı Antalya Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu'muzda öğrencilerimizle bir araya geldik. Türkiye genelinde hizmet veren 51 yurdumuzda 10 bin 188 öğrenciye ev konforunda sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir ortam sunuyoruz." ifadesini kullandı.