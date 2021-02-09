Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan dikkat çeken sigara mesajı: Haram olan bu büyük tehlikeye bir son verelim
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan dikkat çeken sigara mesajı: Haram olan bu büyük tehlikeye bir son verelim

09.02.2021 13:00 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:14
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan dikkat çeken sigara mesajı: Haram olan bu büyük tehlikeye bir son verelim

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla sosyal medyada bir mesaj paylaştı. Erbaş mesajında, "Her yıl Türkiye'de 100 bini aşkın kişinin ölümüne sebep olan sigarayla mücadelemizi topyekun sürdürerek dinimizce de haram olan bu büyük tehlikeye bir an önce son verelim" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla mesaj paylaştı. Erbaş, Twitter hesabından şunları kaydetti:

"Her yıl Türkiye'de 100 bini aşkın kişinin ölümüne sebep olan sigarayla mücadelemizi topyekun sürdürerek dinimizce de haram olan bu büyük tehlikeye bir an önce son verelim. 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü insanlığın bu vahim bağımlılıktan bir an önce kurtulmasına vesile olsun."

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan dikkat çeken sigara mesajı: Haram olan bu büyük tehlikeye bir son verelim
Haber Yorumları (26)
OKAN: Faiz ve şanş oyunları bunlara göre helal bir ses yok Allah belanızı versin
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ADSIZ: Mekruh yani hoş görülmeyen anlamına gelen birşeyi neye dayanarak haram diyor anlamıyorum kendilerine gelene birşey yok başkasına geldimi haram deyip geçebiliyorlar nasıl bir diyanet adamı bu
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NE OLURSUN BİTTİK AÇIZ: bırak şimdi sigarayı. gıdaya hile yapanlara kazık atanlara faiz yapanlara bir şey de
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