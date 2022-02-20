Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan'da ilim insanlarıyla buluştu - Haberler
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan'da ilim insanlarıyla buluştu

AA, Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan'da ilim insanlarıyla buluştu

Resmi ziyaret kapsamında Pakistan'da bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ravalpindi şehrinde ilim insanlarıyla bir araya geldi.

Resmi ziyaret kapsamında Pakistan'da bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ravalpindi şehrinde ilim insanlarıyla bir araya geldi.

Din Hizmetleri ve İnançlar Arası Uyum Bakanı Nurul Hak Kadri ile görüşmesinin ardından Erbaş, beraberindeki heyetle Ravalpindi'deki Eidgah Şerif Türbesi'ne geçti.

Türbe ziyaretinin ardından ilim insanlarıyla bir araya geldiği Eidgah Şerif Türbesi kompleksinde konuşan Erbaş, alimlerin toplumların temel dinamikleri ve rehberleri olduğunu ifade ederek, bir toplumda iyiliklerin yayılması ve kötülüklerin ortadan kaldırılmasının alimlerin eliyle olduğunu söyledi.

Erbaş, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'deki din eğitimi ve ilmi çalışmalar konusunda Pakistan ile iş birliği yapacaklarını belirterek, "Daha iyi noktalara gelmek için güçlerimizi birleştireceğiz. Gençlerimizi doğru dini bilgiyle Kur'an ve sünnete dayalı dini bilgiyle yetiştirme noktasında iş birliği yapacağız." ifadesini kullandı.

"Gönüllerimiz komşu"

Pakistan ile Türkiye arasında kara sınırı olmadığını anımsatan Erbaş, "Ülkeler olarak sınırımız yok ama kalplerimiz, gönüllerimiz bitişik. Gönüllerimiz komşu." dedi.

Erbaş, peygamber varisleri alimlerin her zaman sevgiyi, muhabbeti, aşkı, heyecanı, birliği ve beraberliği yaşatmak için kilometrelerce uzak yerlere gittiklerini söyleyerek, özellikle tasavvuf yoluyla İslam'ın gönülleri nurlandırması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini kaydetti.

Görüşmede, Ayasofya-i Kebir Camii Başimamı Ferruh Muştuer, Kur'an-ı Kerim okudu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan'da ilim insanlarıyla buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan'da ilim insanlarıyla buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan'da ilim insanlarıyla buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan'da ilim insanlarıyla buluştu

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı, Pakistan, Türkiye, Asker, Güncel, Haberler

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