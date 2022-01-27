Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet-İlahiyat-MEB İstişare Heyeti Toplantısı'na katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, geçmiş dönemlerin birikimlerinden, tecrübelerinden istifade ederek, ilahiyat fakültelerini daha kaliteli ve nitelikli hale getirmenin derdini taşıdıklarını söyledi.

Erbaş, Başkanlık salonunda Diyanet İşleri Başkanlığı, İlahiyat/İslami İlimler Fakülteleri ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında din eğitimi ve hizmetlerinin daha etkin şekilde yürütülmesi için gerçekleşen Diyanet-İlahiyat-MEB İstişare Heyeti Toplantısı'na katıldı.

İlahiyat fakülteleri ve imam hatip liselerindeki eğitimin daha nitelikli olması amacıyla çeşitli toplantılar yaptıklarını belirten Erbaş, "Programların geliştirilmesi, niteliğin artırılması, ilahiyat fakültelerinde imam hatip liselerine daha nitelikli öğretmeni nasıl yetiştirebiliriz, imam hatip liselerinden, ilahiyat fakültesinden yetişen mezunların Diyanet İşleri Başkanlığında daha nitelikli hizmeti nasıl yapması gerekir, bununla ilgili bütün hocalarımızın gayret içerisinde olduğunu biliyorum. Bu süreci devam ettirmemiz ve bir sonuca ulaştırmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Yapılan istişarenin, müzakerelerin önemli olduğunun ifade eden Erbaş, "Geçmiş dönemlerin birikimlerinden, tecrübelerinden de istifade ederek ilahiyat fakültelerimizi nasıl kaliteli, nitelikli hale getirebiliriz, hepimiz bunun derdini taşıyoruz. Hepimiz aynı hedefe doğru yürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Abdurrahman Haçkalı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Selim Argun, Burhan İşliyen, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Diyanet İşleri Başkanlığı yöneticileri ile ilahiyat ve İslami ilimler fakültelerinden dekanlar, öğretim üyeleri katıldı.