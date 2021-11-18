Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bingöl Valisi Ekinci ile bir araya geldi - Haberler
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bingöl Valisi Ekinci ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bingöl Valisi Ekinci ile bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, çeşitli programlara katılmak üzere Bingöl'e geldi.

BİNGÖL (İHA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, çeşitli programlara katılmak üzere Bingöl'e geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, çeşitli programlara katılmak üzere Bingöl'e geldi. Diyarbakır'dan karayolu ile Bingöl'e gelen Erbaş, Vali Kadir Ekinci'yi makamında ziyaret etti. Şeref defterini imzalayan Erbaş, valilik ziyaretinin ardından üniversitenin akademik yılı açılış programına katılacak. - BİNGÖL

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bingöl Valisi Ekinci ile bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bingöl Valisi Ekinci ile bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bingöl Valisi Ekinci ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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