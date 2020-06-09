Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, AYBÜ'de yapılacak cami alanında incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, AYBÜ'de yapılacak cami alanında incelemelerde bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin (AYBÜ) Esenboğa Külliyesi'ni ziyaret ederek, külliye alanında yapılacak caminin projesi hakkında bilgi aldı.

09.06.2020 21:38 | Son Güncelleme: 09.06.2020 21:45

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin (AYBÜ) Esenboğa Külliyesi'ni ziyaret ederek, külliye alanında yapılacak caminin projesi hakkında bilgi aldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan AYBÜ Esenboğa Külliyesi'ni ziyaret eden Erbaş'ı, Rektör Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve üniversite yönetimi karşıladı.

Daha sonra heyetle yürüyerek üniversite binaları ile yapımı devam eden öğrenci yurtlarının ortasında temeli atılan cami inşaatı alanına giden Erbaş, Aydınlı'dan cami projesi hakkında bilgi aldı.

Yapılacak caminin, üniversitenin mimari yapısına uygun ve çok amaçlı olacağını söyleyen Aydınlı, daha önce hazırlanan projenin birçok alanda yeniden revize edildiğini belirtti.

Üniversite öğrencilerinin kullanımına uygun yapılacak camiye bir an önce başlamak istediklerini belirten Aydınlı, şunları kaydetti:

"Kampüsümüzün yapısına uygun her şeyi düşünerek tasarlanan bir proje. Peyzaj alanları çok fazla yeşil ve doğayla bütünleşmiş bir cami olacak. Ön tarafında aslında dip dibe binalar düşünülmüş ama biz biraz daha peyzaj alanları bırakarak, yeşil alanı çoğaltacağız. Kız öğrencilerimizi de düşünerek yeni revizyonlar yaptık. Her şey eşit şekilde olacak. Altta öğrencilerimize yönelik İslam sanatları atölyeleri ve derslikleri, onun üzerinde ise toplam 5 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği büyüklükte bir cami yapılacak."

Ayet okuyan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Rabbim, kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır. Üniversitenin mimari yapısına uygun düşünülmüş olması da çok isabetli olmuş." diye konuştu.

Cami inşaatı alanında yapılan incelemenin ardından Erbaş, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ünal ve öğretim üyeleriyle bir araya gelerek sohbet etti.

Ziyaretin ardından Rektör Prof. Dr. Aydınlı, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a plaket sunarken, Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş ise Çubuk Agat taşından yapılmış tesbih verdi.

Erbaş da Aydınlı'ya ve Demirbaş'a tablo hediye etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, AYBÜ'de yapılacak cami alanında incelemelerde bulundu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek Haber
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşmede kaldırılan kısıtlama kararlarını açıkladı Haber
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşmede kaldırılan kısıtlama kararlarını açıkladı
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var Haber
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek, tomografi çekilince ortaya çıktı Haber
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek, tomografi çekilince ortaya çıktı
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti Haber
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti
e-Devlet'te uygulamaya giren 'Araçlarım' hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek Haber
e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı '3 yanlış bilgi' sebebiyle salgın bitmiyor
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Anayasa Mahkemesi Başkanı: Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
Anayasa Mahkemesi Başkanı: Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
Eski eşini ayağından vurarak rehin alan zanlı: Namusumu temizledim
Eski eşini ayağından vurarak rehin alan zanlı: Namusumu temizledim
İhtisas Ticaret Bölgesi kuran işletici şirketlere 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği verilecek
İhtisas Ticaret Bölgesi kuran işletici şirketlere 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği verilecek
Marmaris'te restoran, kafe ve eğlence yerleri canlı müzik yapabilecek
Marmaris'te restoran, kafe ve eğlence yerleri canlı müzik yapabilecek
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Beşiktaşlı yöneticinin eşi polise sığındı: Kafamı balkon kapısına vurdu, saçımdan sürükledi
Beşiktaşlı yöneticinin eşi polise sığındı: Kafamı balkon kapısına vurdu, saçımdan sürükledi
Luis Suarez'in Lionel Messi ile uyumu dikkat çekiyor! 6 sezonda 675 gole katkı sağladılar
Luis Suarez'in Lionel Messi ile uyumu dikkat çekiyor! 6 sezonda 675 gole katkı sağladılar
Samsun'da hareketli dakikalar! Aranan şahıs çatıdan çatıya uçtu ama polisten kaçamadı
Samsun'da hareketli dakikalar! Aranan şahıs çatıdan çatıya uçtu ama polisten kaçamadı
Adıyaman'da bir kişi, evinde 9 kurşunla öldürüldü
Adıyaman'da bir kişi, evinde 9 kurşunla öldürüldü
Galatasaray, karton taraftarları tribünlere yerleştirmeye başladı
Galatasaray, karton taraftarları tribünlere yerleştirmeye başladı
Çin'den aşı haberi geldi: Sonbaharda kullanıma hazır olacak
Çin'den aşı haberi geldi: Sonbaharda kullanıma hazır olacak
Tekirdağ'da iki kişi, gündüz yardım ettikleri kadının akşam bileziklerini çalmaya kalkıştı
Tekirdağ'da iki kişi, gündüz yardım ettikleri kadının akşam bileziklerini çalmaya kalkıştı
10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz eden 60 yaşındaki sapık tutuklandı
10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz eden 60 yaşındaki sapık tutuklandı
Eşinin dedikodusunu yapan arkadaşını öldüren kocaya, müebbet hapis cezası verildi
Eşinin dedikodusunu yapan arkadaşını öldüren kocaya, müebbet hapis cezası verildi
Eski avukatın ölümü, kuryenin kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı
Eski avukatın ölümü, kuryenin kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı
Burundi Cumhurbaşkanı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Burundi Cumhurbaşkanı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Dirift yapan kadının görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü
Dirift yapan kadının görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü
Galatasaraylı Lemina'ya sevgilisi Fanny Neguesha, futbol topuyla meydan okudu
Galatasaraylı Lemina'ya sevgilisi Fanny Neguesha, futbol topuyla meydan okudu
Doç. Dr. Hasan Arı, bazı tansiyon ilaçlarının koronavirüs tedavisini olumsuz etkilediğine dair iddiaları yalanladı
Doç. Dr. Hasan Arı, bazı tansiyon ilaçlarının koronavirüs tedavisini olumsuz etkilediğine dair iddiaları...
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Leyla Güven Donald Trump Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin İrem Derici Şeyma Subaşı Yasmin Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Jose Sosa Metin Oktay Lionel Messi Rıza Çalımbay Servet Yardımcı
Daha Fazla Bursa Haziran Beşiktaş Galatasaray
Şu an buradasınız: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, AYBÜ'de yapılacak cami alanında incelemelerde bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 21:46:37. #1.14#
title