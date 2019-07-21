Diyanet İşleri Başkanı Erbaş : "90 bin camiyi nasıl mektep haline getiririz, bunun gayreti...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yazımda Kardeşlik Var" yaz kampı kapanış programına katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konuşma yaptı. (2)

"Ülkemizin 81 vilayetinde 90 bin camiyi nasıl mektep haline getiririz, Ashabın yetiştiği suffe haline nasıl dönüştürürüz camilerimizi, bunun gayreti içerisindeyiz"

"Çünkü camiler sadece namaz kılmak için açılıp kapanan yerler değil bizim için"

Kaynak: AA