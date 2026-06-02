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Aydın'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

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Aydın'ın Didim ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü Kezban Nur Karakaya ve yanındaki Özlem Erişkin hayatını kaybetti.

Aydın'ın Didim ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kezban Nur Karakaya'nın (29) kullandığı 20 ASB 838 plakalı otomobil, Didim-Akbük kara yolu Denizköy mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile yanında bulunan Özlem Erişkin (30) ağır yaralandı.

Ambulansla farklı hastanelere kaldırılan yaralılar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun
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