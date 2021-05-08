Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "1948 yılından beri Filistinlilere zulüm yapılıyor"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in işgallerine tepki göstererek, "İslam aleminin Kudüs'e sahip çıkmasını, Kudüs'ün yanında yer almasını dile getirmeye çalışıyoruz.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in işgallerine tepki göstererek, "İslam aleminin Kudüs'e sahip çıkmasını, Kudüs'ün yanında yer almasını dile getirmeye çalışıyoruz. Orada 1948 yılından beri Filistinlilere bir zulüm yapılıyor. Bu yapılanları kabul etmiyoruz. Mazlumların yanında yer alıyoruz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, TV 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanan "İftar Vakti" programına katıldı.

Programa video konferans sistemi ile katılan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik etti.

Başkan Erbaş, son günlerde İsrail'in Filistinli ailelere yönelik yürüttüğü sistematik işgalle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "İslam aleminin kalbi olan Kudüs, Mescid-i Aksa yıllardan beri büyük bir zulüm altında, İsrail'in zulmü altında inliyor. Dolayısıyla her vesileyle milletimizin, bütün İslam aleminin Kudüs'e sahip çıkmasını, Kudüs'ün yanında yer almasını dile getirmeye çalışıyoruz. Orada 1948 yılından beri Filistinlilere bir zulüm yapılıyor. Bu yapılanları kabul etmiyoruz. Mazlumların yanında yer alıyoruz." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Uluslararası Kudüs Zirvesi düzenlediklerini hatırlatan Başkan Erbaş, "Orada aldığımız kararlardan birisi de, Kudüs'e daha fazla ziyaretlerde bulunarak Kudüs'ün ebediyen Filistin'in başkenti olduğu hakikatini bütün insanlara duyurmak ve Kudüs'te yaşayan Müslümanların hakkını savunmak, Mescid-i Aksa'nın bu zulümden, esaretten kurtarılması için Müslümanların birlik, beraberlik içerisinde gayret etmesini, çalışmasını her vesileyle dile getirmek, hatırlatmaktı. Bunu bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Zulmün son bulması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz"

Başkan Erbaş, Kudüs, Mescid-i Aksa ya da dünyanı her hangi bir yerinde Müslümanlar bir sıkıntı yaşadığı zaman bundan büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, "Peygamber Efendimizin Müslümanlar bir vücut gibidir. Vücudun bir organında ağrı, sızı olduğu zaman bütün vücut nasıl rahatsız olursa, dünyanın neresinde olursa bir Müslümanın başına bir sıkıntı, bir musibet geldiği zaman bütün Müslümanlar bundan rahatsız olmalı, bu rahatsızlığı ortadan kaldırmak, çözüme kavuşturmak için 'birlik, beraberlik içerisinde olmalılar' hadisi şerifini her zaman canlı tutmamız gerekiyor. Kudüs sevgisinin ruhlarda yerleşmesi ve oradaki zulmün son bulması için Diyanet İşleri Başkanlığı olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi'ni bir fırsata dönüştürebiliriz"

Yarın idrak edilecek Kadir Gecesi'nin önemine değinen Başkan Erbaş, şu tavsiyelerde bulundu:

"Kadir Gecesi'nde bol bol Kur'an okuyalım. İbrahim Suresi'nde, 'Sana bu kitabı, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarman için gönderdik.' Kur'an'ın gönderiliş amacı budur. Peygamber Efendimiz insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için Kur'an'ın ayetlerini tebliğ etti. İnsanları Kur'an'a davet etti. Biz inşallah şu sözü vermeliyiz, ben hayatımı Kur'an'ın dışında bir an dahi geçirmemeye söz veriyorum. Kur'an-ı Kerim'i aileme, çocuklarıma öğretme, anlamaları ve yaşamaları noktasından elimden gelen gayreti göstereceğim diye yarın gece söz vermeliyiz. Söz vereceğiz ve sözümüzde duracağız. Kur'an-ı Kerim bize neyi emrediyorsa onları yerine getirmeyi hem yaşayarak hem de bundan sonraki günlerde, aylarda da bu yaşantımızı devam ettireceğimize söz vererek yarın geceyi, o değerli geceyi, o bin aydan hayırlı geceyi en güzel bir şekilde fırsata dönüştürebiliriz."

"Bayram namazı inşallah kılınacak"

Başkan Erbaş Ramazan bayram namazının kılınmasıyla ilgili açıklama yaparak, "Bayram namazı inşallah kılınacak. Bayram namazının tam zamanında kardeşlerimiz gelsinler, Tedbirlere riayet ederek önce iki rekat namazımızı kılalım, ardından hutbemizi okuyup dağılabiliriz. Bir sıkıntının da olacağını düşünmüyorum. inşallah bu şekilde bayram namazımızı eda ederiz." şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı