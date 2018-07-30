Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen'den Başkan Başsoy'a Ziyaret

Diyanet işleri Başkan Yardımcısı Dr.Burhan İşleyen Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy'u ziyaret etti. Burhan İşliyen'e TDV Şube Hizmetleri Müdürü Yavuz Kocamış, İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Alıcı ziyaretinde eşlik ettiler.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen Vekaletle Kurban Kesimi Organizasyonu üzerine değerlendirmelerde bulundu. Bunun üzerine Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy kurbanlarından bir tanesini Diyanet İşleri Vakfına bağışladı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Dr. Burhan İşleyen, "Bu gün Erzincanımız'da başlamak üzere Gümüşhane, Bayburt, Erzurum illerimizde Türkiye Diyanet Vakfı'nın Diyanet işleri Başkanlığımızla birlikte yürüttüğü vekaletle kurban kesim organizasyonunu tanıtmak üzere ziyaretlerde bulunuyoruz, toplantılar yapıyoruz. Geçen yıl Türkiye Diyanet Vakfımız 257bin'in üzerinde kurban kesti bunu 139 ülkede ve yurt içindeki binlerce noktada dağıttı. Bir milyondan fazla insana kurban hissesi ulaşmış oldu. Biz bunu çok önemsiyoruz. Kurbanını kendi kesemeyecek olan ya da birden fazla kurban kesecek olan kardeşlerimize birden fazla kesmiş olduğu kurbanları mutlaka vekalet yoluyla gerek yurt içinde tercih kendilerine ait gerek yurt dışında kestirmelerini tavsiye ediyoruz. Bu çerçevede ziyaret ettiğimiz bize ev sahipliği yapan çok kıymetli hem dostum hem Belediye Başkanımız Cemalettin Başsoy beyefendi kurbanlarından bir tanesini Türkiye Diyanet Vakfı marifetiyle kestirdi bizde bu vesileyle makbuzunu kendimiz imzalamak suretiyle teslim etmiş olduk şimdiden hayırlı bayramlar diliyor Cenabı Hakkın kurbanlarınızı kabul etmesini niyaz ediyorum."dedi.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, "Kurbanlarımızı gerek yurt içinde gerek yurt dışında hak ettikleri yere ulaştırıyorlar. Fakire fukaraya bu etler dağıtılacak, bu vesileyle bugün bizde bundan istifade etmiş olduk. Allah razı olsun böyle bir şeye vesile ettiler bizi. Allah kabul etsin bereketli olsun teşekkür ediyorum." Dedi. Erzincan Belediyesi'nin bastırdığı II. Abdulhamit döneminden günümüze kadar Erzincan'ı görselleriyle ele alan "Kurtuluşunun 100. Yılında Erzincan" adlı kitabı İşleyen'e takdim etti. - ERZİNCAN