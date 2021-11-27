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Diyadin Kaymakamlığı evi yanan aileye yardım etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Diyadin Kaymakamlığı evi yanan aileye yardım etti

Ağrı Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, gece saatlerinde evi yanan vatandaşa yardım elini uzattı.

AĞRI (İHA) - Ağrı Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, gece saatlerinde evi yanan vatandaşa yardım elini uzattı.

Diyadin İsaağa Mahallesi'nde ikamet eden Dinçer Işık'ın evi gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle evi yandı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı beraberinde Ak Parti Ağrı il Genel Meclis Üyesi İhsan Güven ve ilçe muhtarları ile birlikte 4 çocuklu Dinçer Işık'ın yanan evinde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Balcı'nın talimatı ile ailenin dışarıda kalmaması için belediye lojmanlarında daire tahsis edilerek giyim, yiyecek ve eşya ihtiyaçları giderildi. - AĞRI

Diyadin Kaymakamlığı evi yanan aileye yardım etti

Diyadin Kaymakamlığı evi yanan aileye yardım etti

Diyadin Kaymakamlığı evi yanan aileye yardım etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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