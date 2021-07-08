Diyadin'de mevcut ATM'lerin sayısında artış yapıldı
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Diyadin'de mevcut ATM'lerin sayısında artış yapıldı

Diyadin'de mevcut ATM'lerin sayısında artış yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, hem sosyal mesafe kurallarına uyulması hem de yoğunluğun giderilmesi açısından mevcut olan ATM sayısında artış yapıldı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, hem sosyal mesafe kurallarına uyulması hem de yoğunluğun giderilmesi açısından mevcut olan ATM sayısında artış yapıldı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde mevcut olan ATM'lerde yaşanan yoğunluk ve sıradan dolayı, pandemi kurallarına da uyulması açısından vatandaşların istekleri doğrultusunda Kaymakam Başkan Alper Balcı, banka ATM'lerinin kurulması içim talimat verdi. Bu kapsamda çarşı ve Kaymakam Ögür Azer Kurak Caddesine ATM kurulumu sağlandı. - AĞRI

Diyadin'de mevcut ATM'lerin sayısında artış yapıldı
Diyadin'de mevcut ATM'lerin sayısında artış yapıldı
Diyadin'de mevcut ATM'lerin sayısında artış yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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