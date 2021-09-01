Diyadin'de güvenlik duvarları kaldırıldı
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Diyadin'de güvenlik duvarları kaldırıldı

Diyadin'de güvenlik duvarları kaldırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyadin'de güvenlik nedeniyle belirli noktalara konulan beton bariyerler, Kaymakam Alper Balcı'nın talimatları doğrultusunda kaldırıldı.

Diyadin'de güvenlik nedeniyle belirli noktalara konulan beton bariyerler, Kaymakam Alper Balcı'nın talimatları doğrultusunda kaldırıldı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde önceki yıllarda güvenlik nedeniyle belirli noktalara konulan beton bariyerler, Kaymakam Alper Balcı'nın talimatları üzerine kaldırılarak yaya ve araç trafiğinin rahatlaması sağlandı.

Vatandaşlardan gelen taleplerin değerlendirmeleri sonucu alınan karar ile tekrardan yolun araç ve yaya trafiğine açılması ve beton bariyerlerin kaldırılması için gerekli işlemlerin yapıldığı söyleyen Kaymakam Balcı, Diyadin' in huzur ve güven kenti olduğunu vurgulayarak, " Yıllardır Kaymakam Özgür Azer Kurak caddesi ve İnönü caddesinde bulunan yollar, güvenlik nedeni ile beton bariyerlerle kapalıydı. Kapalı olan caddelerimizi geçtiğimiz aylarda açmıştık. Açılan caddelerde bulunan beton bariyerler yolun yarısını kapattığı için hem yaya hemde araç trafiğini olumsuz etkiliyordu. Bu nedenle vatandaşlarımızdan gelen talepleri değerlendirip beton bariyerleri kaldırarak yolun genişlemesini sağladık.Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun " ifadelerini kullandı.

Kapalı olan yolda barikatların kaldırılması ve düzenleme konusunda Diyadin İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Yıldız ve İlçe Emniyet Amiri Komiser Halil İbrahim Karakaş' a teşekkürlerini ileten Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, Diyadin'in hak ettiği güzelliklere kavuşacağını belirtti. - AĞRI

Diyadin'de güvenlik duvarları kaldırıldı
Diyadin'de güvenlik duvarları kaldırıldı
Diyadin'de güvenlik duvarları kaldırıldı
Diyadin'de güvenlik duvarları kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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