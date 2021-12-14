DİYABET HASTASI DAMLA'NIN PARMAKLARI ARTIK ACIMIYOR

TOKAT (DHA) - TOKAT'ta, valilik tarafından başlatılan proje ile kent genelindeki 110 diyabetli çocuğa sensörlü glikoz ölçüm cihazı dağıtıldı. 6 yıldır diyabet hastası olan Damla Gelmez (12) cihaza kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Yeni cihaz sayesinde ölçüm yaparken artık rahat edeceğini belirten Gelmez, "Daha önce şekerimi ölçerken bütün çocuklar masamın üstüne toplanıyorlardı. Hepsi beni izliyordu. Kanı görünce korkuyor, bulaşıcı olup olmadığını soruyorlardı. Şimdi bu cihazla ölçüyorum ve büyük rahatlık" dedi.

Tokat'ta ana sınıfından liseye kadar tespit edilen 110 diyabetli öğrencinin, günde en az 8 kez parmak uçlarını delerek yaptıkları ölçüm sırasında çektikleri acılara son vermek için Tokat Valiliği koordinesinde Milli Eğitim ve Sağlık Müdürlüğü ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tıp Fakültesince 'Diyabetle Yaşam Projesi' başlatıldı. Proje kapsamında, 110 diyabetli öğrenciye sensörlü glikoz ölçüm cihazı teslim edildi.

'ÇOCUKLARIN PARMAKLARINA BATAN İĞNE BİZİM DE YÜREĞİMİZE BATIYOR"

Projeyi Türkiye'de ilk kez Tokat Valiliği'nin başlattığını söyleyen Vali Ozan Balcı, şunları söyledi:

"Tip 1 diyabet olan çocuklarımızın hayatlarını, yaşamlarını kolaylaştırmak için acaba ne yapabiliriz, diye düşündük. Şeker oranını ölçmek için parmaklarını deliyordu sürekli çocuklar. Bu da onların hayatlarını, yaşamlarını zorlaştırıyordu. Bazen günde 10 kere, 15 kere de parmaklarının delindiği de oluyormuş. Gece bile bunun için yataktan kalkıyorlarmış. Hatta parmaklarının uçları nasır tutan çocuklar olduğu da söylendi. Biz bunu Allah'ın izniyle çözebiliriz, dedik. Bizim Tokat Eğitim, Kültür, Sanat Vakfımız var. Oradaki kaynaklarımızla bu sensörlü cihazları aldık. Böylece çocukların parmaklarını da delinmekten kurtardık. Çocuklarımızın yaşamlarını kolaylaştırıyoruz. Açıkçası çocukların parmaklarına batan iğne bizim de yüreğimize batıyor" dedi.

'ARKADAŞLARIM ÇEKİNİYORDU'

Diyabet hastası olan ve sensörlü cihaza kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Damla Gelmez "Bu sadece benim için zorluk değil, arkadaşlarım için de öyleydi. Mesela birlikte pikniğe gidiyorduk. Hepsi abur cubur getiriyor. Benim yemem için şekerimi ölçmem lazım. Yanlarında da ölçtüğümde, 'Kan mı? Bulaşıcı bir hastalık mı?" diye korkuyorlardı. Şimdi yanıma makinayı alınca ölçüyorum. Daha önce şekerimi ölçerken bütün çocuklar masamın üstüne toplanıyorlardı. Hepsi beni izliyordu. Şimdi ise ölçüyorum ve büyük rahatlık. Valimize ve herkese teşekkür ederim. Artık arkadaşlarım da korkmuyorlar" diye konuştu.

'İNŞALLAH SGK KAPSAMINA DA ALINIR'

Kızının küçük yaşlardan belli diyabetli olduğunu söyleyen Nurcan Gelmez ise, "Son 6 yıldır çok sıkıntılar yaşıyorduk. Küçük yaşta başlayınca, bir bebek düşünün her şeyi yemek istiyor. Sürekli hareket halinde oluyor. Sürekli tetikteyiz. Sürekli parmaklarını delerek ölçüm yapıyorduk. Sonra sürekli delmekten parmakların hissi kayboluyor. Sensörlü cihazları yüksek fiyatından dolayı alamıyorduk. Şu anda bizim için çok büyük rahatlık. Vali beye çok teşekkür ediyoruz. Allah bin kere razı olsun. Okulda ben yanında oluyordum. Bazen boş bir yer arıyorduk. Çocuklar merak ediyordu. Kanı görünce 'sepici mi?' diye soruyorlardı. Kızımız rencide oluyordu, üzülüyordu. Şimdi ise çok büyük rahatlık, kendisi ölçüyor. İnşallah bir an önce de bu cihazlar SGK kapsamına da alınır" dedi.