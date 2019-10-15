Disney'in merakla beklenen ve 18 Ekim'de vizyonda

15.10.2019 13:15

Dünyanın dört bir yanından özel davetlilerin katıldığı etkinliğe, Disney'in Türkiye'den davet ettiği tek kişi ise ünlü ve başarılı oyuncu İrem Sak oldu. Etkinlik kapsamında davetliler, düzenlenen özel bir moda çekimi ile fotoğrafçı John Rowley'in objektifi karşısına geçti. Çekim için filmdeki ana karakterlerden esinlenerek katılımcıların saç, makyaj ve kostümleri hazırlandı. İrem Sak ise Angelina Jolie'nin canlandırdığı karakter Malefiz'den ilham alan bir stil ile poz verdi. Güzel oyuncu, Malefiz stiliyle göz kamaştırdı.

Disney'in merakla beklenen ve 18 Ekim'de vizyona girecek olan filmi Malefiz: Kötülüğün Gücü için Londra'da önemli bir etkinlik düzenlendi. Dünyanın dört bir yanından önemli davetlilerin katıldığı etkinliğin Türkiye'den de tek davetlisi ünlü ve başarılı oyuncu İrem Sak oldu.

Oscar® ödüllü yıldız Angelina Jolie'yi, ikonik kötü karakter Malefiz olarak beyaz perdede yeniden göreceğimiz Malefiz: Kötülüğün Gücü filmi için düzenlenen bu etkinlikte, güzel oyuncu İrem Sak ve diğer ülkelerden gelen davetliler, oldukça farklı bir moda çekimine de imza attı.

Davetliler, filmin ana karakterlerinden esinlenerek saç, makyaj ve kostüm tasarımları yapıldıktan sonra fotoğrafçı John Rowley'in objektifi karşısına geçti. Çekimlerde İrem Sak ise Angelina Jolie'nin hayat verdiği Malefiz karakterinden ilham alan bir stil ile poz vererek bu görkemli filmin hazırlık aşamalarını deneyimledi.

Etkinlik kapsamında filmin Londra'da yapılan Avrupa galasında da yer alan katılımcılar, filmi oyuncularla beraber seyretti.

Kaynak: Bültenler