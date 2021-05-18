Dışişleri Bakanlığından Kırım Tatar ve Çerkes sürgünlerinin yıl dönümlerine ilişkin açıklama
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Dışişleri Bakanlığından Kırım Tatar ve Çerkes sürgünlerinin yıl dönümlerine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığından Kırım Tatar ve Çerkes sürgünlerinin yıl dönümlerine ilişkin açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Türkiye, sürgünden 77 yıl sonra Kırım'ın yasadışı ilhakından doğan zorluklarla sınanmaya devam eden Kırım Tatarlarının mağduriyetlerinin giderilmesi, kimliklerinin korunması, refah ve esenliklerinin sağlanması için soydaşlarının yanında...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Türkiye, sürgünden 77 yıl sonra Kırım'ın yasadışı ilhakından doğan zorluklarla sınanmaya devam eden Kırım Tatarlarının mağduriyetlerinin giderilmesi, kimliklerinin korunması, refah ve esenliklerinin sağlanması için soydaşlarının yanında olmayı sürdürecektir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Bilgiç, Kırım Tatar ve Çerkes sürgünlerinin yıldönümlerine ilişkin gelen soruları yanıtladı. Büyükelçi Bilgiç, "1944 yılında 250 bin Kırım Tatar Türkü'nün insanlık dışı koşullarda sürgün edildiğini bildirerek, "Bu elim hadisede Kırım Tatar Türklerinin büyük kısmı hayatlarını kaybederken, sağ kalanlar anavatan hasretiyle yaşamaya mecbur bırakılmışlardır. Türkiye, sürgünden 77 yıl sonra Kırım'ın yasadışı ilhakından doğan zorluklarla sınanmaya devam eden Kırım Tatarlarının mağduriyetlerinin giderilmesi, kimliklerinin korunması, refah ve esenliklerinin sağlanması için soydaşlarının yanında olmayı sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

Çarlık Rusyası'nın işgaliyle birlikte ise Kafkas halklarının büyük kayıplar verdiğini ve bu olayların 'Çerkes Sürgünü'nün 157'nci yıl dönümü olarak anıldığını ifade eden Büyükelçi Bilgiç, "Kırım Tatar Türkleri ve kardeş Kafkas halklarının acılarını paylaşıyor, sürgünlerde hayatlarını kaybedenlere rahmet diliyor ve aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz" açıklamalarında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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